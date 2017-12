Polițistul-erou din Topraisar, premiat de pompieri

Agentul de poliţie Bogdan Tarmigan, care a salvat, pe data de 17 ianuarie, casa cuprinsă de flăcări a unor bătrâni, a fost recompensat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru modul în care a intervenit. „Spiritul civic şi iniţiativa de care a dat dovadă tânărul poliţist reprezintă o confirmare a implicării şi devotamentului pe care cadrele Poliţiei Române le manifestă în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul comunităţilor”, a apreciat inspectorul general al IGSU, colonel dr. Nicolae Cornea. Prim-adjunctul inspectorului general, lt. col. Daniel Marian Dragne, i-a oferit, ieri, agentului de poliţie o diplomă de onoare. „Am văzut că săreau scântei pe coș și ieșea flacără. Prima dată m-am urcat în pod și am stins focul acolo. Ulterior, m-am cățărat pe acoperiș. Cei de jos îmi cărau apă cu gălețile ca să pot stinge flăcările. La un moment dat, însă, am alunecat și am căzut de pe casă. În scurt timp au venit și pompierii și au intervenit ei. Apoi m-am urcat iar pe casă și, împreună cu militarii, am rupt bucăți din coș și am pus furtunul, ca să ne asigurăm că focul nu se reaprinde. Suntem în toiul iernii, nu puteam să stau și să privesc cum le arde casa“, a povestit salvatorul, agentul Bogdan Tarmigan.