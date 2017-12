Policlinica din Medgidia, “cosmetizată” pe banii Primăriei

17:39:55 / 23 Aprilie 2014

Felicitari

Continuati domnule primar sa prezentati proiectele promise alegatorilor pe care le puneti in practica si pentru care va sustinem.Am dori ca si subalterna dumneavoastra sa-si prezinte ,,marile realizari'' :distrugerea sistemului de incalzire centrala a orasului prin deciziile luate cu trupa de incompetenti implantata acolo,suferitele foate multor alegatori neajutorati,situatia in care a adus soietatea consiliului local APOLLO ECOTERM pecare o considera propria sa mosie-la fel ca toti baronii P.S.D. mai nou "PRETENI AI D.N.A. '',precum si alte lucruri malefice pe care inca le face cu o inconstienta de neinteles ,toate acestea a codus la faptul ca adevaratii oameni capabi si profesionisti indepartati pentru a face loc trupei sale de icompetenti bine platiti care de cin sint acolo nu au conceput si realizat nici o lucrare inportanta care sa rezolve probleme arzatoare ale orasului asa cum s-a realizat in perioada anterioara,in timp ce oamenii competenti inlaturati sint nevoiti sa-si aduca aportul onest la bunul mers al activitatilor altor orase care stiu sai aprecieze.PACAT.Imi permit domnule primar sa va fac si o recomandare in calitate de alegator:atentie la modul de realizare calitativa si la termen a proiectelor in derulare sau care urmeaza a fi incepute pentu ca in joc este imaginea dumneavoastra la temelia careia "SAPA INTENS ''multi din cei care va inconjoara.In rest sa auzim numai de bine.