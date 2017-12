Poliţa RCA, capul răutăţilor în asigurări

Şoferii români au făcut peste 10.000 de plângeri la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în 2013, din cauza poliţelor RCA. Având în vedere preţurile de dumping practicate de unii asigurători, e de mirare că sunt doar 10.000 de reclamaţii. În cele mai multe cazuri, oamenii s-au plâns că maşinile sunt blocate în service-uri, după ce asigurătorii de la care şi-au luat RCA au refuzat să plătească pagubele. Totuşi, e important de reţinut că, la nivelul primelor nouă luni din 2013, ponderea plângerilor înregistrate la ASF în numărul total de contracte este foarte mică, de numai 0,09%. Cei de la ASF notează că, în ceea ce priveşte numărul de reclamaţii, „nu trebuie să privim strict o cifră care creşte sau scade de la un an la altul, ci trebuie să luăm în considerare câte dintre plângeri sunt întemeiate şi câte vizează contracte în vigoare“. Desigur, şi noi le putem da un sfat celor de la ASF - luaţi în calcul şi zecile de mii de români care nu-şi permit, nu au chef sau nu au timp să se ia la harţă în mod legal cu asigurătorii! Revenind, topul asigurătorilor după numărul de plângeri este condus detaşat de Euroins, cu 3.504, dintre care 96% sunt întemeiate. Ponderea lor în numărul total de contracte este de 0,3%. Urmează Astra (2.839 reclamaţii, 43% întemeiate, 0,06% din totalul poliţelor), Omniasig (1.158, 38%, 0,08%), Asirom (908, 49%, 0,12%), Uniqa (668, 53%, 0,09%), Carpatica (559, 37%, 0,05%), Allianz-Ţiriac (276, 21%, 0,03%), Groupama (265, 12%, 0,04%) şi Generali (188, 10%, 0,05%). Per ansamblu, şase din zece plângeri se dovedesc a fi întemeiate, iar cele mai multe dintre ele vizează poliţa de răspundere civilă auto (RCA).

COD ROŞU În acest context, nu-i de mirare că asigurătorii îşi strâng centurile de siguranţă şi se pregătesc pentru un 2014 cu turbulenţe. Potrivit jucătorilor din domeniu, primele subscrise de români vor avea o evoluţie cuprinsă între -2% şi +3%, în acest an, la fel ca în 2013. „Avem cod roşu în asigurări - asta înseamnă că piaţa se confruntă cu o situaţie foarte gravă, care poate să ducă la derapaje importante. În primul rând, suntem pe minus de opt ani încoace. În al doilea rând, de ceva vreme, subscrierile s-au contractat sau au crescut nesemnificativ. Există zone în care serviciile asigurătorilor au devenit din ce în ce mai slabe calitativ, cum ar fi segmentul auto; acolo sunt mulţi care ne arată cu degetul. Peste toate se adaugă şi incertitudinea legată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care are o influenţă foarte mare. În acest context, estimez că asigurările generale vor avea o creştere infimă în 2014, de numai câteva procente“, spunea recent preşedintele Biroului Asigurătorilor Auto din România (BAAR), Radu Mustăţea, cu o zi înainte de a fi ridicat de DNA în dosarul Carpatica. Perspectiva sumbră este împărtăşită şi de fostul director general al Allianz-Ţiriac Cristian Constantinescu: „Domeniul asigurărilor se bazează pe încredere, dar ea lipseşte cu desăvârşire, dacă luăm în calcul numărul uriaş de reclamaţii juste depuse de clienţi şi faptul că daunele se plătesc greu şi niciodată în totalitate. Mă aştept ca jucătorii să aibă un an dificil, în condiţiile în care principala linie de business a pieţei, segmentul auto, nu are perspective pozitive. Pe CASCO şi RCA, lucrurile stau prost - flotele auto ale firmelor sunt învechite (depăşesc deja cinci ani!), iar dotarea cu vehicule noi nu va intra în priorităţile managerilor. Pe de altă parte, remarc că acţionarii străini parcă s-au obişnuit cu pierderea de bani din România, aşa că tot aduc bani la capitalul societăţilor locale“.

NUME GRELE, PROBLEME PE MĂSURĂ Peste toate se adaugă dosarul DNA „Carpatica“ şi incertitudinile privind cel mai mare asigurător din România, Astra. Potrivit ASF, Astra şi-ar fi subestimat în mod voit daunele, constituind rezerve mai mici cu 100 milioane lei decât ar fi trebuit. Datele arbitrului pieţei financiare (infirmate ulterior, de ochii lumii) relevă o lipsă acută de capital (278 milioane euro, mai exact) şi un pericol garantat de faliment în cazul unei catastrofe naturale. Căderea Astra ar lovi însă şi multe alte companii, unele chiar de stat, căci firma „asigură“ nume grele, precum aeroporturile din Bucureşti, Timişoara şi Constanţa, companiile aeriene Tarom şi Blue Air şi Poşta Română (instituţie care, deşi complet inutilă, păstrează totuşi o flotă auto impresionantă). ASF apreciază în raportul „care nu există“ că este un risc mare ca Astra să intre în incapacitate de plată în cazul unei catastrofe naturale, având în vedere că, în momentul de faţă, este cel mai mare asigurător de locuinţe din ţară, cu 2,15 milioane de contracte. Cu câteva zile în urmă, asigurătorul a anunţat că pregăteşte o majorare de capital cu 20 milioane lei.