Polița RCA se scumpește cu 1.000.000%! Sau nu...

23:12:18 / 23 Noiembrie 2015

referitor scumpirea preturilor rca

Cred ca scumpirea politei rca datorata unui posibil faliment al Euroins asigurari ar fi normala dat fiind faptul ca regulamentul ASF prevede ca suplimentarea sau mai bine zis reintregirea fondului de garantare sa fie suportata de catre societatile de asigurari ramase in piata. Dacă în ultima vreme asiguratorii s-au facut ințelesi cu aplicarea sistemului bonus - malus, al carui ineficiența s-a observat in ambele situații ar fi momentul ideal să se schimbe tactica cat mai curand . Am sa incerc sa exemplific cat mai simplu: Bonus pentru un semestru/an/ani fara daune = invizibil in pretul politei plus o scumpire cadou datorita sutelor de factori care genereaza cresteri de pret al asig. rca; Malus = taxarea clientului prin majorari de pret pana acesta isi va achita integral cuantumul daunei platite de asigurator. Daca ne-am uita un pic in ograda vecinilor din Europa am vedea ca acolo conteaza mai mult riscul produs de soferul unui vehicul ci nu exclusiv vehicului in sine. Un alt exemplu de ineficienta al asiguratorilor (chiar de rasul curcilor) ar fi: 1. cumparam asigurarea pe mama mare cu o reducere de pensionar, vehicul condus de tot cartierul la un pret acceptabil; 2. daunele inregistrate pe detinator + autovehicul se sterg ca malus atunci cand schimbi vehiculul, incredibil! 3.fraude in numar mai mare decat toate cantecele lui Florin Salam +Adi Minune si Guta la un loc vs inspectori de antifrauda care nu fac fata situatiei datorita sistemului care este...zis si eu asa ca este apsolut hilar! 4. samd. - Pacat ca in ritmul asta ineficient asiguratorii nu au o atitudine fermă pentru stabilirea unui preț corect, ASF nu se implică ba chiar continua sa fie aceeasi sugativa de cheltuieli care mai tarziu se regasesc direct in pretul politei si de aici in sir indian adunate ajungem la trista si urata concluzie: Asigurari scumpe, despagubiri acordate intr-o maniera in care abia nu iti provoaca atac cerebral, service platite cu greu si care remediaza dezastruos, samd. Cu stima, Ciprian S.B.C