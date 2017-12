Poliţe de viaţă, numai după evaluarea financiară a clienţilor

Companiile care practică asigurări de viaţă vor fi obligate, din luna septembrie 2011, să analizeze situaţia şi nevoile financiare ale viitorilor clienţi pe baza unui chestionar şi să le recomande acestora soluţii în concordanţă cu acestea, potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). „Formularul va fi întocmit în două exemplare şi va fi semnat de ambele părţi, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător. Dacă clientul nu doreşte să furnizeze anumite informaţii, el va trebui să certifice acest lucru sub semnătură”, se arată în Ordinul CSA 11/2010 pentru completarea normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor. Pe baza rezultatului analizei, asigurătorii vor prezenta o recomandare scrisă clienţilor, iar soluţia propusă trebuie să fie în concordanţă cu acesta. Formularul va conţine datele personale ale clienţilor şi despre situaţia familială, relevante pentru identificarea nevoilor (nume, prenume, adresă de corespondenţă, e-mail, telefon, profesie, stare civilă, date despre şoţ/soţie şi copii), informaţii despre situaţia financiară prezentă (venituri, cheltuieli, venit disponibil) şi obiectivele financiare pe termen lung ale clienţilor şi prioritizarea acestora. În cazul în care poliţa este una de tip unit-linked (cu componentă investiţională) sau index-linked (care garantează returnarea capitalului investit plus un randament minim garantat), în vederea evitării asumării prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decât toleranţa clientului, în formularul de analiză va fi inclusă o secţiune aparte, de determinare a profilului de risc al clientului, pe baza căruia se va recomanda un tip de contract de asigurare şi fond de investiţii potrivite profilului de risc rezultat. „Asigurătorii au obligaţia întocmirii documentelor şi furnizării informaţiilor menţionate anterior în termen de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial, Partea I”, se spune în actul normativ al CSA. La finele anului 2009, un număr de 24 de societăţi erau autorizate de CSA să practice asigurări de viaţă. Primele subscrise pe acest segment de piaţă au totalizat 1,63 miliarde de lei, în scădere cu 12,8% faţă de 2008.