Poliția caută patru militanţi SI care pregăteau un atac în Germania

Poliţia germană a efectuat raiduri, joi, în Berlin şi în alte oraşe din nordul Germaniei, în căutarea a patru bărbaţi, presupuşi militanţi ai reţelei teroriste Stat Islamic (SI), care pregăteau un atac în ţară, informează agenţia de presă Reuters. În cadrul operaţiunii de joi, desfăşurată în colaborare cu serviciile secrete interne, au fost arestaţi doi bărbaţi şi o femeie, pe numele cărora existau mandate pentru alte acuzaţii. Potrivit presei germane, cei arestaţi sunt islamişti algerieni.

Nivelul de alertă în Germania a crescut după atentatele teroriste de la Paris, din noiembrie, soldate cu 130 de morţi. Raidurile de joi au vizat patru apartamente şi două birouri din Berlin şi alte proprietăţi din landurile Renania de Nord-Westfalia şi Saxonia Inferioară. Unul dintre suspecţi este căutat şi de autorităţile algeriene, fiind un presupus membru SI care ar fi participat la antrenamentele militare din Siria. Poliţia din Dortmund a declarat că a efectuat o operaţiune în oraşul Attendorn din landul Renania de Nord-Westfalia, dar a refuzat să ofere mai multe detalii. Potrivit presei germane, poliţia ar fi arestat principalul suspect într-un adăpost pentru imigranţi în Attendorn.

REFUGIU PENTRU SI O serie de comandanţi de rang înalt din cadrul SI s-au mutat în ultimele luni din Irak în Libia, afirmă un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor libiene de informaţii. Tot mai mulţi luptători străini au sosit în oraşul Sirt, a dezvăluit acest oficial, miercuri seara, în emisiunea BBC „Newsnight“.

Reprezentanţi din 23 de ţări, inclusiv din SUA şi Marea Britanie, s-au reunit marţi, la Roma, pentru a discuta despre ameninţarea tot mai puternică pe care o reprezintă SI în Libia. Dezacordurile între administraţii rivale din această ţară au afectat eforturile în lupta împotriva grupării extremiste. SI a preluat, anul trecut, controlul asupra Sirtului, oraşul natal al fostului dictator libian Muammar Gaddafi. Gruparea jihadistă ar fi sprijinită de forţe loiale fostului regim. Ismail Shukri, şeful serviciilor de informaţii din oraşul Misrata, a declarat că spre Sirt a avut loc un aflux de luptători, în ultimele luni. ”Majoritatea luptătorilor SI de la Sirt sunt străini, cei mai mulţi sunt tunisieni, egipteni, sudanezi, algerieni, irakieni şi sirieni. Cei mai mulţi dintre irakieni provin din fosta armată a lui Saddam Hussein, care a fost dizolvată”, a adăugat oficialul libian. Potrivit lui Sukri, comandanţii SI se refugiază în Libia din faţa atacurilor aeriene internaţionale în Irak şi Siria. Autorităţile din Misrata au anunţat că pregătesc o ofensivă împotriva jihadiştilor SI la Sirt.

Perspectiva unei implicări militare internaţionale în Libia este un subiect sensibil. SUA au recunoscut că au trimis un număr redus de membri ai forţelor speciale, cel puţin într-un rând, în ultimele săptămâni. Grupuri similare din alte state NATO explorează eventuale alianţe locale, pe teren, în perspectiva unei lupte împotriva SI. Însă luptătorii libieni afirmă că nu vor să vadă trupe occidentale la sol. Guvernele occidentale sunt tot mai îngrijorate şi urmează să ia o decizie în legătură cu o propunere italiană privind formarea unei forţe de formatori, de până la 6.000 de oameni, provenind din state NATO. O piedică majoră în acest sens este lipsa de consens între parlamentele rivale din Libia.

CONFUZIE O tânără al cărei nume de cod este Sonia, care afirmă că a ajutat anchetatorii să-l localizeze pe Abdelhamid Abaaoud, unul dintre presupuşii organizatori ai atacurilor din 13 noiembrie de la Paris, ucis ulterior de RAID la Saint-Denis, a declarat penru RMC că a crezut că jihadistul era român, relatează France Info online. Ea povesteşte că era o veche prietenă a lui Hasna Aït Boulahcen, vara lui Abdelhamid Abaaoud, la rândul ei ucisă în asaltul unităţii speciale a poliţiei. Ea dă asigurări că se afla lângă Hasna, când aceasta a primit un telefon, la două zile după atacuri. Interlocutorul acesteia i-a cerut să meargă să caute pe cineva care are nevoie de cazare. Întâlnirea a avut loc pe strada Bergeries, la numărul 2, la Aubervilliers, într-o zonă industrială, pe marginea autostrăzii A86. Aşa cum au convenit, Hasna a spus parola 1010. Un bărbat a ieşit dintr-un tufiş. Era Abdelhamid Abaaoud, însă Sonia nu l-a recunoscut imediat. ”Avea un fes pe cap, bascheţi portocalii, o geacă în stil aviator, pentru mine era un român. În plus, zâmbea, nu părea deloc un terorist”, declară tânăra. În maşină, au făcut conversaţie, spune Sonia, care declară că a înţeles abia atunci cu cine avea a face: ”Îmi spune, normal, ”terasele sunt viaţa mea”, adăugând că este mândru de el, o spune ca şi cum povestea că a plecat la cumpărături şi a găsit detergent la promoţie. Este mulţumit”. Abdelhamid Abaaoud mărturiseşte, de asemenea, cum a intrat în Franţa. ”Mi-a spus ”am intrat fără documente oficiale” şi că au intrat mai mulţi, că împreună cu el sunt sirieni, irakieni, francezi, germani, englezi. Îmi spune că 90 s-au întors şi că sunt peste tot în Ile-de-France”, afirmă tânăra. Înainte să coboare din maşină, Abdelhamid Abaaoud dă ordine: vrea o ascunzătoare, două costume şi două perechi de încălţăminte, potrivit Soniei. Ea spune că a sfătuit-o pe prietena sa Hasna să sune la poliţie şi să-l denunţe pe vărul ei. Însă Hasna ar fi refuzat. ”Îmi spune ”nu, e vărul meu, trebuie să înţelegi, va termina ceea ce are de făcut şi apoi va pleca””, declară ea. Iar potrivit Soniei, Abaaoud plănuia să comită noi atentate. ”Fraza exactă pe care mi-a spus-o e că au existat rateuri şi sunt aici ca să mă asigur că nu mai sunt rateuri”, declară ea. Hasna i-ar fi spus, de altfel, Soniei viitoarele ţinte ale lui Abaaoud, şi anume un centru comercial, dar şi un comisariat şi o creşă din cartierul La Défense, în Hauts-de-Seine. ”Îmi spun în mintea mea că ştiu că îi voi împiedica”, afirmă Sonia. Tânăra precizează că a sunat la 197, numărul de urgenţă introdus de Ministerul de Interne la o zi după atacurile de la 13 noiembrie, în vederea furnizării de informaţii anchetatorilor. Hasna a dat adresa ascunzătorii lui Abaaoud: strada Corbillon, numărul 8, la Saint-Denis. A doua zi, trupele RAID dau asaltul, iar Abaaoud, Hasna şi un al treilea terorist sunt ucişi.

Citește și:

Alertă Europol: Cel puțin 10.000 de copii migranți au dispărut fără urmă în Europa

Islamist belgian implicat în atentatele de la Paris, arestat în Maroc

Peste 400 de potențiali militanți islamiști, supravegheaţi în Germania

Turcia a arestat o persoană suspectată de atacul în care au fost ucişi zece germani

Islamistul împuşcat mortal joi la Paris a trecut prin România