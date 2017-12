Poliţia chemată în instanţă!

Proprietarul care susţine că în cursul săptămânii trecute, oamenii legii au efectuat o descindere greşită la el în apartament, a depus plângere. Ion Necula a precizat că plângerea a fost depusă la Poliţia Municipiului Constanţa şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar cei care au fost vizaţi în această plângere sunt poliţiştii Serviciului Transporturi Maritime.. „Avocata mea a întocmit o plângere pentru tot deranjul care mi l-au făcut şi nu numai. Eu am scris în acel raport că am problme cu inima şi că m-am simţit foarte rău după acest eveniment. Am precizat şi că soţiei mele i-a luat o săptămână ca să facă curăţenie, că nu m-am putut duce la muncă în acea zi şi că am pierdut nişte bani, că am cheltuit mult şi pe produsele de curăţenie şi nu în ultimul rând pentru distrugerile provocate în casă”, a declarat Ion Necula, proprietarul apartamentului. Amintim că în cursul săptămânii trecute, oamenii legii au efectuat şapte percheziţii domiciliare pentru anihilarea unei grupări specializate în contrabandă cu ţigări, care acţiona în Portul Constanţa. În urma celei de-a şaptea perchziţie, se pare că poliţiştii au greşit adresa. Ion Necula spune că mascaţii i-au răvăşit casa iar când a ajuns la sediul Poliţiei i s-a cerut scuze, deoarece au greşit adresa. Contrar acestora, anchetatorii spun că în momentul în care a fost făcută solicitarea pentru mandatul de percheziţie, oamenii legii deţineau informaţii că la acea adresă ar locui fără forme legale un bărbat suspectat de contrabandă cu ţigări. „Din punctul meu de vedere, nu s-a greşit cu nimic în acest caz, deoarece adresa nu a fost greşită. Pur şi simplu, în urma percheziţiei nu s-a găsit nimic la domiciliul de pe strada Eliberării”, a declarat scms. Sabin Vasile, comandantul Serviciului Poliţiei Transporturi Maritime Constanţa.