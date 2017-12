Poliţia de Frontieră are trei nave noi

BOTEZ • Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa (IJPF) are, începând de ieri, trei noi nave, care vor fi folosite pentru supraveghere, patrulare şi intervenţie. Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, şi şeful Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă, au venit ieri, în Portul Constanţa, pentru a lua parte la ceremonia de botez a navei MAI 1105 – „Ştefan cel Mare” şi la festivităţile de predare a două interceptoare fabricate în Israel, MAI 2110 şi MAI 2111. Cele trei nave au fost achiziţionate din fondurile europene Facilitatea Schengen. În deschiderea ceremoniei, Vasile Blaga a ţinut să precizeze că evenimentul se înscrie pe linia eforturilor permanente ale României de modernizare, perfecţionare şi îndeplinire a exigenţelor actuale în materie de securizare a graniţelor europene, din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Spaţiul Schengen. \"Navele care, începând de astăzi, vor completa flota Poliţiei de Frontieră fac parte din Sistemul Integrat de Supraveghere şi Control la Marea Neagră, având capacitatea de a trimite şi primi date şi informaţii de la sistemul SCOMAR, fiind concepute pentru misiuni de patrulare pe termen lung, intervenţie, interceptare şi urmărire pe mare. Sunt nave dotate cu cele mai moderne sisteme de navigaţie şi comunicare, care vor spori eficienţa sistemului de supraveghere la Marea Neagră şi vor oferi noi posibilităţi de monitorizare a situaţiei operative în această zonă. Navele vor participa la reţeaua europeană de patrulare, împreună cu navele Poliţiei de Frontieră bulgare şi la operaţiuni organizate sub egida FRONTEX\", a declarat Vasile Blaga.

SUPRAVEGHERE PERMANENTĂ. Vasile Blaga a mai spus că ţara noastră are datoria de a forma un dispozitiv de supraveghere şi control eficient care să asigure acoperirea permanentă a unui spaţiu maritim de aproximativ 20.000 de kilometri pătraţi. “Sistemul SCOMAR este pregătit pentru monitorizare 24 de ore din 24, şapte zile din şapte, putând furniza informaţii vitale pentru creionarea unei situaţii tactice în această zonă”, a adăugat Vasile Blaga. Nava maritimă de supraveghere \"Ştefan cel Mare\" MAI 1105 a fost construită de firma \"Damen Shipyards Gorinchem\" - Olanda, la Şantierul Naval \"Damen\" de la Galaţi, proiectul începând la data de 12 ianuarie 2009. „Nava este capabilă să navigheze anual cel puţin 4.000 de ore, este capabilă să opereze pe o mare de gradul 6, poate executa misiuni de minimum şapte zile, are o rază de acţiune de minimum 1.800 de mile marine şi poate atinge viteza maximă de 21 noduri pe oră”, a declarat cms. şef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Constanţa. Nava Ştefan cel Mare are capacitate de interoperabilitate cu alte sisteme de supraveghere, comunicaţii şi transmisii de date şi face parte din SCOMAR. Poate executa activităţi de căutare - salvare, precum şi de prevenire şi combatere a poluării pe mare. Navele maritime de patrulare MAI 2110 şi MAI 2111 au fost construite de Israel Shipyards. În cadrul aceluiaşi contract urmează să mai fie livrată o navă similară, până la data de 15 noiembrie.