Poliția de Frontieră Română a participat la un exercițiu internațional de căutare şi salvare pe mare

Vineri, 2 august, pe Marea Neagră, în apele teritoriale românești, sub coordonarea Agenției Frontex, a avut loc un exercițiu maritim complex, în cadrul operațiunii „Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea – MMO Western Black Sea 2024”, concentrat pe diferite scenarii de căutare şi salvare.

Astfel, cu ocazia acestui exercitiu maritim cu scop multiplu (MME), a avut loc o vizită în teren a unei delegaţii a Agenţiei Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), condusă de domnul Lars GERDES, director executiv adjunct și a inspectorului general al PFR, domnul chestor de poliţie Cornel Laurian STOICA.

La exercițiu au participat patru ambarcațiuni din cadrul Gărzii de Coastă, una din dotarea Poliției de Frontieră din Bulgaria, o ambarcațiune tip SAR din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) dar şi alte autorităţi cu responsabilităţi de căutare şi salvare sau de administrare şi coordonare maritimă la Marea Neagră.

Activitățile din cadrul exerciţiului au constat în detecţia, identificarea şi reţinerea, cu sprijinul mijloacelor de mobilitate navală implicate, a unei ambarcaţiuni care transporta la bord migranţi ilegali, executarea unei misiuni de abordare a navei, salvarea persoanelor aflate în pericol şi transportul acestora către o locaţie stabilită în vederea efectuărilor procedurilor specifice în acest caz.

JO MMO Westen Black Sea 2024 are ca obiectiv general creşterea gradului de coordonare şi cooperare între toți actorii implicați în activităţi de asigurare a securităţii şi siguranţei în domeniul maritim, răspuns în cazuri de accidente ori dezastre maritime, operațiuni de căutare şi salvare, precum și îmbunătăţirea capacităţii de a salva vieți pe mare, dar și testarea noilor echipamente tehnice ușoare de către autorități în mediul real și colectarea feedback-ului pentru posibile îmbunătățiri viitoare.

Poliţia de Frontieră Română găzduieşte anual o astfel de operaţiune, scopul principal fiind punerea în aplicare a competenţelor aflate în responsabilitatea structurilor de Gardă de Coastă, după cum urmează:

Supravegherea frontierelor maritime, inclusiv sprijin pentru căutare și salvare (SAR);

Îmbunătățirea coordonării și cooperării între toți participanții,

Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere;

Controlul pescuitului prin supraveghere și verificări comune în urma Planului de desfășurare comună al EFCA pentru Marea Neagră;

Protecţia mediului

Pe lângă atingerea cu succes a scopului exercițiului și anume antrenarea forțelor pentru a dobândi o capacitate de răspuns la cele mai înalte standarde, activitatea a demonstrat totodată și flexibilitate în acțiune cât și o foarte bună cooperare între agențiile europene și autoritățile române cât și între forțele și capabilitățile autorităților statului român.

Menționăm faptul că, în perioada 14.04-02.10.2024, Poliţia de Frontieră Română, prin Garda de Coastă, alături de omologii din R. Bulgaria, participă la operaţiunea maritimă „Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO Western Black Sea 2024”, organizată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), în cooperare cu Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) şi Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA), desfăşurată în zona de competenţă la Marea Neagră.