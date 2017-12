Poliţia, folosită pentru controlul votului?

Poliţiştii se pregătesc de proteste după ce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a aprobat, luni, concepţia de reconfigurare a sistemului de ordine publică prin transferul de personal şi responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale. Sindicaliştii susţin că această mutare, venită înainte de alegeri, ar avea menirea de a controla votul. „Până acum, de-a lungul anilor, de câte ori au fost alegeri, locale, parlamentare, prezidenţiale, Ministerul de Interne a supravegheat mecanismul de vot şi mereu au fost acuzaţii potrivit cărora poliţia a susţinut primarii. Acum, trecând în subordinea primarului, înainte de alegerile din 2012, considerăm că ăsta este motivul principal, de a bagă poliţia în subordinea primarilor pentru ca să facă ce spun edilii“, a declarat preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), Marius Gruia. Totodată, liderul de sindicat a adăugat că mutarea poliţiştilor implică şi o serie de modificări legislative. „Există un statut al poliţistului care are nişte drepturi stabilite prin lege. Mutând poliţiştii în subordinea primăriei, la autoritatea publică locală, se aplică legea poliţiei locale, care are un alt statut. Legea actuală pevede că se pot detaşa poliţişti până la un an, la solicitarea primarilor, numai că am înţeles că vor să facă transfer în cadrul Poliţiei Locale. Argumentul CSAT este eficientizarea activităţii în teren, însă, din punctul nostru de vedere, acest argument nu se susţine“, a spus Marius Gruia.