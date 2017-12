Poliţia Hârşova, din nou fără şef

Cms. şef Valentin Mustăţea, adjunctul şefului Poliţiei Mangalia, a refuzat detaşarea la comanda Poliţiei Hârşova, care ar fi urmat să aibă loc începând cu data de 15 mai. Acesta ar fi asigurat interimatul la comanda instituţiei pentru următoarele 30 de zile. „Am fost informat că la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa s-a dispus detaşarea mea la comanda Poliţiei Hârşova până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei. Am fost nevoit să refuz, din cauza problemelor de sănătate pe care le am. Legea funcţionarului public îmi permite să fac acest lucru. În plus, cms. şef Nicolae Pescaru urmează să intre în concediu, iar eu trebuie să rămân la Mangalia pentru a-l înlocui în perioada în care va lipsi”, a declarat cms. şef Valentin Mustăţea. Amintim că, în luna martie, cms. Marcel Ioan Iordan, şeful Poliţiei Hârşova, a demisionat din funcţie. Atribuţiile sale au fost preluate de cms. şef Vasile Mărcuţă, şeful Poliţiei Băneasa, care a rămas la comanda unităţii timp de mai bine de o lună. Între timp, cms. şef Mărcuţă s-a întors la comanda Poliţiei Băneasa, iar şefii IPJ Constanţa au început să caute din nou un interimar pentru Poliţia Hârşova.