Poliţia le-a declarat război hoţilor din buzunare!

03:55:07 / 19 Noiembrie 2014

Azi 18.11.2014

Veneam acasa de la munca m-am urcat in 5-40 de la statia spital de boli infectioase, in jur de ora 19 era destul de aglomerat si cand am ajuns in zona fosutlui liceu SNC un hot de buzunare tot incerca sa ma faca la buzunare, statea spate in spate cu mine, probabil mai era unu care ii facea semne cand sa actioneze. Ce ar fi trebuit sa fac sa il iau si sa ii imprasti creieri prin autobuz? De furat nu avea ce sa fure pentru ca ma astept la astfel de specimene in fiecare zi si bani/telefon le tin in buzunarele din fata. A coborat in statia de la Doraly. Se pare ca politia doarme. Macar la orele de varf cand e foarte mare aglomeratie sa fie cate 2-3 agenti subacoperire pe fiecare autobuz. In 2-3 luni am scapa de paraziti astia, altfel eu cel putin o sa incep sa imi sun prieteni cand mai incearca vrunu si ma tin dupa el pana vin prieteni si il bag in spital. Se pare ca suntem in jungla.