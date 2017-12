Pentru că nu a fost suficientă reducerea fondurilor autorităţilor locale, Guvernul Boc s-a gândit şi la alte metode de a pune în dificultate primăriile. Şi cum putea să facă acest lucru dacă nu prin două ordonanţe de urgenţă care să blocheze efectiv activitatea primăriilor. La mijlocul lui 2010, apărea Legea Poliţiei Locale, o lege solicitată de mult timp de autorităţile locale. Au urmat apoi câteva luni de aşteptare a normelor de aplicare a respectivei legi, care, în cele din urmă, au fost publicate în ultima lună a anului 2010. În aceste condiţii, primarii din România aveau toate instrumentele necesare înfiinţării Poliţiei Locale. Bucuria autorităţilor locale a fost însă scurtă, pentru că premierul Emil Boc a decis prelungirea până la 31 decembrie 2011 a aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 34/2009, care interzice autorităţilor achiziţionarea de dotări. „Avem, pe de-o parte, Legea de înfiinţare a Poliţiei Locale, cu norme cu tot, care spune că dotarea trebuie făcută de către Consiliul Local, care stabileşte toate detaliile. Pe de altă parte, avem Ordonanţa lui Boc, care spune că nu avem voie să facem nicio o dotare până la 31 decembrie 2011”, a subliniat Radu Mazăre. El a precizat că Guvernul a mai dat o lovitură autorităţilor locale, printr-un alt act normativ, semnat ieri. „Chiar şi aşa, să zicem că am rezolva în vreun fel problema maşinilor, dar ne lovim de alta, pe care am aflat-o abia acum. Este o ţară de cretini! Guvernul a dat o ordonanţă prin care limitează cheltuielile de personal la nivelul cheltuielilor din luna noiembrie 2010, când nu aveam Poliţia Locală. Conform noii ordonanţe, Guvernul a stabilit pentru toate unităţile administrativ teritoriale din România plafoane maxime pentru cheltuieli de personal”, a explicat Mazăre. Directorul Poliţiei Comunitare Constanţa, Vasile Bălan, a declarat că legea a fost foarte mult aşteptată, dar acum, chiar dacă este perfectată din punct de vedere legal, nu este aplicabilă din cauza unor restricţii impuse de Guvernul Boc. „Legea spune că această poliţie locală trebuie să includă şi Corpul de Control al Primăriei, adică 70 de oameni, numărul maxim de angajaţi al Poliţiei Locale urmând a fi de 370. Acest lucru ar însemna că am putea avea 300 de poliţişti locali cu uniforme, armament, maşini şi toate cele necesare, pentru a patrula în Constanţa. Atribuţiile poliţiştilor vor fi lărgite în ceea ce priveşte paza şi siguranţa şi în ceea ce priveşte circulaţia. În principiu, noi am dori să facem echipe care să aibă arondate zone de cartier unde să patruleze cu maşinile, să aibă telefoane mobile, iar la fiecare asociaţie de proprietari să fie afişat numărul de mobil al poliţistului din zona respectivă. Să fie o prezenţă a lor pe stradă foarte vizibilă, care să şi descurajeze!”, a declarat Vasile Bălan. Poliţia Locală este o necesitate la nivelul Constanţei, mai ales având în vedere ultimele statistici privind infracţionalitatea.