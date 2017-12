Poliţia Locală Comunitară, operaţională

Consiliul Local Municipal Constanţa a aprobat, vineri, înfiinţarea Poliţiei Locale Comunitare. Primarul Radu Mazăre a declarat că pentru dotarea şi salarizarea poliţiştilor comunitari, Consiliul Local Municipal a alocat, pentru acest an, un buget de aproximativ 30 de miliarde de lei vechi, administraţia locală achiziţionînd, pentru cei 30 de inspectori şi agenţi, 11 autoturisme şi patru motociclete în sistem leasing. Şeful direcţiei nou înfiinţate, Vasile Bălan, a menţionat că „prin aportul pe care îl vor avea poliţiştii comunitari, alături de colegii lor de la IPJ, se urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor“. Şeful IPJ Constanţa, comisar-şef Aurelian Zaheu, consideră că prin această structură „se întăreşte sistemul de supraveghere, dirijare şi constatare pentru cei ce încalcă legea pe linie de circulaţie rutieră şi siguranţă publică“.

30 de inspectori şi agenţi vor asigura siguranţa cetăţenilor în municipiul Constanţa după ce, vineri, consilierii locali municipali au aprobat, în şedinţă, înfiinţarea Direcţiei Poliţiei Comunitare şi de Siguranţă Rutieră. Primarul Radu Mazăre a declarat că pentru dotarea şi salarizarea poliţiştilor comunitari, Consiliul Local Municipal (CLM) a alocat, pentru acest an, un buget de aproximativ 30 de miliarde de lei vechi, administraţia locală achiziţionînd, pentru cei 30 de inspectori şi agenţi, 11 autoturisme şi patru motociclete în sistem leasing. „Consiliul Local va suporta toate cheltuielile de salarizare şi de dotare. Aşteptăm acum să iasă legea prin care Poliţia Locală Comunitară să aibă toate atribuţiile, pentru că, deocamdată, vor lucra în comun cu echipe de la IPJ şi Poliţia Rutieră. În două sau trei luni va ieşi probabil legea de reglementare a acestui serviciu, pentru a putea lucra independent. Sîntem convinşi că prin înfiinţarea acestui serviciu, constănţenii vor fi mult mai în siguranţă.“, a declarat Mazăre. Şeful direcţiei nou înfiinţate, Vasile Bălan, a menţionat că „prin aportul pe care îl vor avea poliţiştii comunitari, alături de colegii lor de la IPJ, se urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor“. „Poliţia Locală Comunitară Constanţa a devenit operaţională. Locuitorii municipiului Constanţa îi vor vedea pe cei 30 de inspectori şi agenţi în cartiere atît ziua cît şi noaptea. Cele 11 autoturisme şi patru motociclete vor lucra în schimburi în program non stop, prin toate zonele municipiului. Vrem ca prin crearea acestei structuri să creştem gradul de încredere a populaţiei în instituţia Primăriei şi în cea a Poliţiei Locale Comunitare Constanţa. Cei 30 de agenţi vor lucra în echipe mixte, atît cît cei de la IPJ sau Rutieră vor avea echipe disponibile, iar cînd vor fi insuficiente vom avea echipe independente de suplinire a celor de la IPJ sau de la Poliţia Rutieră“, a precizat Vasile Bălan. Posturile au fost ocupate prin concurs, în două etape, şi au fost patru-cinci candidaţi pe un loc, potrivit şefului Direcţiei Poliţiei Locale Comunitare şi de Siguranţă Rutieră. Potrivit şefului IPJ Constanţa, comisar-şef Aurelian Zaheu, prin această structură „se întăreşte sistemul de supraveghere, dirijare şi constatare pentru cei ce încalcă legea pe linie de circulaţie rutieră şi siguranţă publică“. „ Este un element de noutate şi pentru noi, ca Inspectorat Judeţean de Poliţie şi pentru constănţeni. Ne bucură foarte mult înfiinţarea acestei structuri, pentru că prin înfiinţarea Poliţiei Locale Comunitare am cîştigat 20 de patrule. Astfel, întărim sistemul de supraveghere, dirijare şi constatare a celor care încalcă legea“, a precizat Zaheu. Acesta a spus că astfel de direcţii funcţionează experimental, deocamdată, doar în cîteva alte municipii din ţară, fiind aşteptată să apară şi legea de înfiinţare a poliţiei comunitare.