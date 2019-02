Poliția Locală Constanța a împărțit sute de amenzi

20:27:22 / 24 Ianuarie 2019

HOTII

Am trimis SMS...ptr parcare și după 30 min.a apărut un polițist local și a verificat Nr de înmatriculare.si apărea neplătită parcarea. Am discutat cu el.. i-am arătat telefonul cu primirea mesajului de confirmare cu 30 min in urma..a spus ok.ca rezolva situația.ca este eroare de sistem. Astăzi m-am trezit cu amenda acasă. Niște hoți golani vagabonzi.in frunte cu DOGARU