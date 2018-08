Poliția Locală: „Unii șoferi își lasă mașinile în locuri nepermise TOATĂ ZIUA”

19:03:33 / 30 August 2018

Bravada de 2 bani

Sunt foarte impotriva acelora care aleg in mod deliberat sa incalce orice norma elementara de bun simt atunci cand vine vorba despre parcarea pe domeniul public si mai ales pe locurile persoanelor cu dizabilitati, daca acesta este un abuz. Cand vine vorba despre parcarile realizate sau mai bine spus, nerealizate de edilii primariei Constanta, nu mai spunem nimic. Tot bulevardul Tomis a ajuns o eterna gradena de terase de la Capitol in jos, unde din tot trotuarul au mai ramas cativa cm de la mese pana la masinile parcate, fireste , tot pe trotuar. M-am plictisit sa aud cum turistii intreaba de metoda SMS pentru plata parcarii. Nu tu abonament de parcare pe o zi, nici macar un automat cu fise pentru tichete de parcare. Bine ca ne laudam la amenzi, poate ca acesta este si scopul de a atrage bani la buget si alunga turistii in alte zone, mai inteligente din acest punct de vedere. Mai adaug ca desi CL CT a decis ca parcarile rezervate sa devina publice in timpul zilei, 60 -75% dintre acestea sunt blocate de dispozitiv si in timpul zilei. Deh pleaca omul la mall cu tot cu locul de parcare.