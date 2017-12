Poliţia Municipiu are un nou şef!

09:52:18 / 18 Martie 2014

el` docctore

Domnul agent a avut o ascensiune prea deocheata in ultima perioada. Stie cu de se mananca politia? A prins sau cercetat vre-un infractor la viata lui? Stie cum arata? A stat toata ziua la birou, si a avit timp sa invete sa plagieze un doctorat. S-a bucurat de sefii care i-a avut si pe care i-a pupat in dos. Sunt multe de spus negativ de el. A calcat pe cadavre sa ajunga unde este acum. In plus saracul are timp si de a preda la facultate. Pai in statut nu spune ca politistul este in slujba cetateanului 24/24 ore? Care slujba oare?