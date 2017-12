Poliţia politică, bună de plată... din banii noştri

„TAXAT”. În stilu-i caracteristic, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţă de presă, că a câştigat una din bătăliile cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI). În acordurile melodiei formaţiei ASIA „Sună periculos”, în timp ce dansa, primarul Constanţei a lipit afişe cu inscripţia „TAXAT” pe panoul din sala de conferinţe a Primăriei unde sunt trecute numelor instituţiilor care-l anchetează. El a lipit „TAXAT - 5.000 RON” pe zona unde era inscripţionată ANI, acelaşi afiş şi în dreptul unde scrie DNA, iar în dreptul Poliţiei Române a lipit suma de 25.000 de lei, aceşti bani fiind câştigaţi de Mazăre în procese cu instituţiile respective. Radu Mazăre spus că ANI trebuie să plătescă daune morale şi cheltuieli de judecată ca urmare a procesului câştigat la Curtea de Apel Galaţi, procesul referindu-se la o presupusă stare de incompatibilitate a primarului în anul 2003, când inspectorii ANI susţin că Mazăre ar fi deţinut, în acelaşi timp, calitatea de primar şi cea de administrator al unei societăţi comerciale.

ABUZURI CONFIRMATE. Aparte în acest caz este faptul că însăşi instanţa (Curtea de Apel Galaţi) acuză poliţia politică la care se dedau inspectorii instituţiei publice numite ANI. Aceste acuze sunt conţinute în pronunţarea instanţei gălăţene, confirmate acum şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României: „Prin modul de desfasurare a procedurii de verificare, reclamantului i-au fost încalcate drepturi recunoscute prin Lege. Înstiintarea reclamantului asupra verificarilor s-a facut în mod evident doar formal, atâta vreme cât la data când s-a receptionat înstiintarea solutia era deja pronuntata. (…) Actul de constatare nu a facut decât sa sacrifice în interesul celeritatii dreptul efectiv la aparare al reclamantului. Pe lânga încalcarea evidenta a dreptului la informare si la aparare, ANI a pronuntat o solutie nefundamentata, tocmai prin graba nejustificata în care a rezolvat dosarul. Daca aceasta ar fi dat efectiv reclamantului posibilitatea de a se apara, atunci nu s-ar fi ajuns la situatia de pretinsa incompatibilitate. Toate acestea sunt de natura a-i cauza reclamantului disconfortul de a se sti cercetat si verificat într-o maniera ce sugereaza mai degraba patima si rea credinta decât impartialitate si obiectivitate. Acest sentiment de frustrare, la care s-a referit reclamantul, poate lua nastere în mod real urmare urmare unei proceduri desfasurate. (…) În toata procedura de verificare, mai exact, în cele 7 zile cât a durat aceasta, în mod just a sustinut reclamantul ca s-a urmarit denigrarea sa, denigrare continuata si prin media”.

„RUŞINE BASESCULE!”. Primarul Constanţei a reiterat ieri faptul că preşedintele României se află în spatele actelor de poliţie politică: „Ruşine Băsescule! Şi judecătorii acuză instituţiile de hăituire pe care le-ai creat în România. Până termină mandatul preşedintele Traian Băsescu, o să umplu panoul cu afişe care vor arăta daunele pe care instituţiile de anchetă ale statului trebuie să mi le plătească ca urmare a abuzurilor comise. Am decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) prin care domnii de la ANI trebuie să-mi plătească 5.000 de lei daune morale şi cheltuieli de judecată”. Primarul Constanţei a adăugat că ancheta ANI privind incompatibilitatea sa a fost „cusută cu aţă albă” de vreme ce inspectorii ANI au anunţat, într-o singură zi, în 30 iulie 2009, că s-a început procedura de verificare a respectării dispoziţiilor privind regimul juridic al incompatibilităţilor şi, tot în 30 iulie 2009, ANI a anunţat că s-a întocmit actul de constatare. „Susţineau că eu aş fi fost administrator într-o societate şi că, ulterior, am fost şi primar. Le-am arătat celor de la ANI că era o greşeală a Registrului Comerţului. S-a făcut rectificarea şi au avut tupeul pe banii statului să continue să susţină acelaşi lucru, inclusiv acum o săptămână, când m-am judecat la Înalta Curte. Cei de la ANI cântau şi dansau bucuroşi în 2009 că... gata, m-au găsit incompatibil. Numai că, acum, ANI dă banii! După ce USL o să ajungă la Putere, am să cer ca aceşti bani să fie plătiţi de slugoii care au executat ordinele, nu de către instituţii. Acum, banii pe care eu îi primesc sunt, de fapt, banii care le-au fost tăiaţi pensionarilor, ca să facem economii şi să plătim aparatul de opresiune”, a afirmat Mazăre. El a reamintit că suma de 5.000 de lei a fost câştigată de la DNA după ce a cerut să-i fie puse la dispoziţie documentele celor care au întocmit raportul de constatare în dosarul retrocedărilor, aflat în prezent în instanţă. Primarul a reamintit că anchetele Agenţiei Naţionale de Integritate în cazul său nu s-au încheiat şi că de doi ani îi este verificată averea, iar până în prezent nu a primit niciun răspuns.

ISTORIA DOSARULUI. În iunie 2010, Curtea de Apel Galaţi a decis ca ANI să îi plătească lui Radu Mazăre 5.000 de lei daune morale şi 2.380 de lei cheltuieli de judecată, în procesul în care primarul Constanţei a contestat concluziile unui raport al ANI privind o situaţie de incompatibilitate. Sentinţa a fost atacată cu recurs, care s-a judecat la instanţa supremă. Procesul a fost deschis de către Radu Mazăre, care a contestat concluziile unor cercetări făcute de către ANI în privinţa unei stări de incompatibilitate, determinată de faptul că, în anul 2003, timp de şase luni, acesta ar fi deţinut concomitent atât funcţia de primar al municipiului Constanţa, cât şi pe cea de administrator la o societate comercială. Primarul Constanţei a demonstrat că este vorba despre o eroare făcută de reprezentanţii Registrului Comerţului şi a cerut anularea actului în instanţă. Dosarul a ajuns la Galaţi după ce ANI a cerut strămutarea de la Curtea de Apel Constanţa către instanţa similară din Galaţi, invocând notorietatea şi influenţa pe care ar putea avea-o primarul constănţean. Magistraţii au dispus disjungerea cauzei, rezultând astfel două dosare, unul dintre ele care face referire la anularea actului administrativ, iar celălalt la suspendarea executării actului administrativ.