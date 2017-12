Poliţia Română are maşini vechi şi prea puţine

Conform unei statistici prezentate de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) în materialul de bilanţ, din punct de vedere logistic, numărul de autospeciale aflate în dotarea Poliţiei Române reprezintă sub jumătate din necesar, în timp ce 90% dintre aceste maşini au îndeplinit normele legale de scoatere din funcţiune. În acest context, în cursul anului 2013, Poliţia Română a reuşit să cumpere 119 autospeciale, dintre care 50 au fost achiziţionate prin programul “Rabla”, iar 69 - din fonduri nerambursabile. “Şi în ceea ce priveşte mijloacele de transport navale, Poliţia Română are asigurat doar 31% din necesar, iar peste 77% dintre ambarcaţiuni au norma de serviciu îndeplinită”, se mai precizează în documentul citat. Pe de altă parte, aproape 260 de sedii de Poliţie au fost revendicate de foştii proprietari, peste 100 dintre ele fiind restituite, prin decizii definitive ale instanţelor, la nivel naţional. „Referitor la patrimoniul imobiliar, Poliţia Română are în administrare peste 3.200 de imobile. Dintre acestea, 258 de sedii de poliţie au fost revendicate, fiind restituite 110 imobile”, informează IGPR. Mai mult, evaluările realizate arată că valoarea totală a lucrărilor de investiţii necesare consolidării, reparării şi modernizării imobilelor aflate în administrare depăşeşte suma de 400 de milioane de lei.