Poliţia rutieră constănţeană, în criză de personal

Cms. şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, a dispus, ieri, desfiinţarea Dispeceratului serviciului pe care îl conduce, pentru a putea „arunca” în stradă mai mulţi poliţişti. Motivul? Criza acută de personal. „Este o măsură disperată, deoarece dispeceratul era format din doar patru agenţi şi era creierul poliţiei rutiere constănţene, dar este singura măsură pe care o puteam lua. În momentul de faţă, poliţia rutieră are aprox. 100 de oameni, dintre care 89 de agenţi. Ei bine, 11 dintre ei se află în concediu medical, iar cu restul trebuie să acoperim permanent cîteva puncte nevralgice din judeţ, dar şi să ne deplasăm la diverse evenimente rutiere pentru constatare şi dirijare trafic. Spre exemplu, în Eforie, avem patru locuri în care permanent trebuie să se găsească un agent care să dirijeze traficul. Situaţii similare se mai regăsesc la Cernavodă, Medgidia, Podul IMPC din Constanţa, Metro 2 şi Prefectură. De acum înainte, activitatea noastră va fi dirijată prin dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi nu vă pot spune pe ce perioadă se va întinde această situaţie”, a declarat cms. şef Constantin Dancu. El a adăugat că, deşi Constanţa este unul dintre cele mai mari judeţe ale României, la capitolul personal, poliţia rutieră este extrem de văduvită. „Am făcut demersuri pentru a fi detaşaţi mai mulţi poliţişti din ţară, însă, pînă în momentul de faţă, nu am reuşit decît să-mi încarc podul cu promisiuni. Nu-mi explic de ce Constanţa are o schemă de doar 100 de oameni, iar localităţi mult mai liniştite decît Constanţa, precum Sibiul sau Clujul, să aibă cîte 140 de oameni, iar Braşovul, 160 de lucrători de poliţie rutieră. Calea ferată dinspre Bucureşti se află în reparaţii şi va mai fi aşa vreme de cîţiva ani. În aceste condiţii, faţă de anii precedenţi, mult mai multă lume preferă să circule cu maşina, iar situaţia noastră este foarte grea”, a mai spus cms. şef Constantin Dancu.