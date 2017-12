Politica este „cancerul sistemului sanitar“

Deşi reprezentanţii Coaliţiei Profesioniştilor din Sănătate (CPS) s-au întâlnit ieri cu ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, căutând împreună soluţii pentru a rezolva unele dintre revendicările angajaţilor din sistem, potrivit preşedintelui Colegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae, calendarul protestelor va fi, în continuare, respectat. Conform ministrului, principala problemă care nu poate fi rezolvată imediat este cea privind alocarea a 6% din PIB acestui domeniu, despre care Nicolăescu a susţinut că va creşte gradual până în anul 2016, conform programului de guvernare. „Am convenit că putem să creştem finanţarea sistemului sanitar, ca să ajungem la 6%, şi din alte surse. Am identificat încă patru alte canale. Urmează să le aprofundăm, să le analizăm cu mai mult profesionalism şi, în final, toate să meargă să fie apreciate de către Guvern. Am identificat multe soluţii la problemele pe care Coaliţia le-a ridicat, avem pentru o mare parte dintre ele termene şi modalităţi de realizare şi, chiar dacă nu pot fi rezolvate imediat, ne-am propus anumite etape prin care să ajungem la soluţionare şi avem un singur punct în divergenţă, a cărui rezolvare nu depinde numai de Ministerul Sănătăţii (MS). Am convenit că acest obiectiv (6% din PIB - n.r.) trebuie să îl atingem, conform programului de guvernare, în 2016, dar până atunci nu trebuie să se aştepte şi este nevoie să se facă o prioritizare a modului în care se vor aloca procente în fiecare an ca să se ajungă la acest stadiu“, a declarat Nicolăescu.

MEDICII NU SUNT FUNCŢIONARI PUBLICI Potrivit demnitarului, vor fi găsite trei căi de soluţionare prin care să se statueze, în Legea 95, că personalul medical nu face parte din categoria funcţionarilor publici şi nu poate fi asimilat acestei categorii de personal. „(...) Există probleme din practică, pe care medicii mi le-au sesizat, referitoare la confidenţialitatea convorbirilor dintre pacient şi medici, care trebuie protejate de data aceasta şi să fie clar prin lege, sub atenţionarea de sancţionare dacă nu se respectă prevederea legală. Eventual, să facem o modificare a Codului Penal, la care iarăşi trebuie să avem un punct de vedere al Ministerului Justiţiei în ceea ce înseamnă faptul că interceptările convorbirilor telefonice dintre medic şi pacient nu pot fi utilizate în afara cadrului legal“, a afirmat ministrul.

PRIORITATE PENTRU PERSONALUL SANITAR El a spus că, în cazul în care Guvernul va acorda indexări salariale în anul 2014, personalul sanitar ar trebui să aibă prioritate şi, totodată, acordarea indexării să se facă în procente mai mari pentru personalul cu salarii mai mici şi în procente mai mici pentru personalul cu leafă mai mare.

PROTESTELE CONTINUĂ Preşedintele CMR, Vasile Astărăstoae, a declarat ieri, în cadrul aceleiaşi conferinţe, că protestele personalului medical anunţate pentru luna septembrie vor continua, iar astăzi, la ora 11,00, vor fi realizate pichetări în faţa Ministerului Finanţelor (MF) şi MS. Reprezentantul CMR a precizat că îşi menţine solicitarea cu privire la dublarea salariilor medicilor rezidenţi şi a precizat că aceasta este adresată Guvernului. „România devine o ţară normală şi, într-o ţară normală, MF nu este stat în stat. Am rămas pe aceeaşi poziţie, solicităm dublarea salariilor medicilor rezidenţi“, a spus Astărăstoae. El a menţionat că nu este de acord cu ideea avansată de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, privind posibila majorare a salariilor medicilor rezidenţi cu 2 până la 20% din banii proveniţi de pe urma reorganizării sistemului. Totodată, Astărăstoae a acuzat că presiunea politică a devenit tot mai mai mare şi a susţinut că politizarea sistemului medical „este un cancer“. „Vom modifica actele normative astfel încât cariera profesională să nu se bazeze pe carnetul de partid, ci pe merite profesionale. Coaliţia şi MS vor căuta să impună în lege criterii care să nu permită influenţa politică asupra spitalelor, ci un management real al acestora. Spitalele trebuie să aibă un grad crescut de autonomie şi să nu fie tratate ca instituţii bugetare“, a mai spus preşedintele CMR. El a ţinut să precizeze că protestele din ultimele zile nu sunt îndreptate împotriva cuiva, ci sunt în favoarea construcţiei unui sistem de sănătate care să fie performant. La rândul său, prim-vicepreşedintele Federaţiei „Sanitas“, Marius Sepi, a precizat că scopul CPS este ca organizaţiile care o compun să fie unite, să fie ajutate şi să ajute. „Am găsit soluţii care să ducă la o mai mare finanţare a sistemului sanitar“, a afirmat sindicalistul. Şi în opinia sa, politicul reprezintă „cancerul sistemului sanitar“. Marius Sepi a mai subliniat că şi Federaţia „Ambulanţa“ a solicitat să devină membră a CPS.