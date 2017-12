”Politica externă a SUA, o strategie de marketing pentru vânzarea de armament”

S-a vorbit puțin sau chiar deloc despre candidata Partidului Verde la președinția SUA, Dr. Jill Stein. Aceasta susține că partidul său nu primește bani de la corporatiști și, în consecință, are libertatea de a spune lucrurilor pe nume, relatează Russia Today. ”Democrații și republicanii sunt controlați de bănci, de giganții petrolieri, de marile companii de asigurări și de îmbogățiți de război”, a declarat Jill Stein.

Pentru că democrații și republicanii și-au anunțat candidații la prezidențiale, Chris Hedges, gazda programului On Contact al Russia Today, a avut o discuție cu Jill Stein. Potrivit acesteia, ”americanii au respins nu doar ambele partide, republican și democrat, ci și pe candidații acestora. Americanii dar și oamenii din toată lumea au fost aruncați în fața autobuzului de acest sistem politic în care ambele partide, democrat și republican, sunt fondate și controlate de marile instituții bancare, marile companii petroliere, de asigurări sau de cele care profită de pe urma războaielor, care trag sforile din umbră”, susține Stein. Vorbind de candidații celor două partide istorice din SUA la prezidențiale, Jill Stein a remarcat că ”toate lucrurile oribile care scandalizează lumea în discursurile lui Donald Trump au fost deja făcute de Hillary Clinton. De exemplu, în privința imigranților sau xenofobiei, am aflat că Trump și republicanii sunt partidul urii și fricii. Dar democrații sunt partidul deportărilor, detențiilor arbitrare și raidurilor nocturne. Politicile externe promovate de însăși Hillary Clinton au generat aceste valuri de refugiați pe care atât democrații, cât și republicanii îi transformă în criminali, trimițându-i de unde au venit”.

Referindu-se la problemele de securitate, la ”cine pune degetul pe butonul nuclear”, Jill Stein a declarat că Trump face declarații iresponsabile, în timp ce Clinton susține întărirea așa-numitei zone de excludere aeriană deasupra Siriei, împotriva unei țări nucleare care este Rusia. De altfel, Clinton și-a făcut Rusia de dușman prin înconjurarea ei cu baze militare și soldați, mai afirmă Stein. ”Cum te-ai simți dacă trupe rusești ar fi masate la granița SUA cu Mexic și Canada?”, se întreabă retoric candidata Partidului Verde la președinția SUA. Dr Stein l-a numit pe Donald Trump ”un produs al mizeriei economice, care a creat vulnerabilitate, teamă și sentimentul epuizării și neputinței în jumătate din populația de muncitori și de clasă mijlocie din SUA. Aceștia au devenit foarte vulnerabili la demagogie și la sloganuri de tipul ”Cum să facem America puternică din nou. Dar nimeni nu se prea întreabă cine a creat această mizerie, această sărăcie”. În opinia lui Jill Stein, toată această situație a apărut din cauza crizei de pe Wall Street care a dus la dispariția a milioane de locuri de muncă, la lăsarea fără case a milioane de americani și la relocarea unui milion de locuri de muncă peste hotare. ”Politica dereglementărilor de pe Wall Street a fost începută de Bill Clinton și este promovată de Hillary Clinton. Asta a provocat criza, iar ideea unui alt Clinton la Casa Albă nu este deloc bună. Nu ar face decât să aprindă din nou furia extremiștilor de dreapta”, afirmă Stein. Adevărata soluție ar fi una de investiții în sectorul economic, de creare de locuri de muncă, una asemănătoare celei care a scos America din Marea Criză, susține Stein. ”Trump lasă în urma lui un lac de bancrupte și de procese deschise împotriva lui de angajați care și-au pierdut slujba din cauza politicii de locuri de muncă relocate în alte țări, deci, Trump nu este omul de care avem nevoie”, mai adaugă Stein. Ea propune anularea datoriilor de la creditele pentru studenți care afectează circa 40 de milioane de americani, așa cum li s-au anulat datoriile escrocilor de pe Wall Street care au prăbușit economia SUA și au provocat criza. Așa cum am iertat escrocii, să le iertăm și victimele, prin același procedeu care nu va costa contribuabilul nici măcar un cent”.

SUA cheltuie miliarde de dolari în fiecare an în domeniul apărării. Dacă acest buget ar fi redus la jumătate, economia Americii ar avea banii de care are nevoie să asigure educație publică gratuită, servicii medicale și chiar un mediu înconjurător mai sigur, contrbuind cu fonduri la combaterea încălzirii globale, susține candidata ecologistă. ”Câțiva oameni știu ce plătim pentru această catastrofă militară în care întâi trag și abia apoi întreabă. De fapt, politica noastră externă este un marketing agresiv pentru vânzarea de armament. Avem acest război al resurselor petroliere care constituie o oportunitate de a face rost de noi rezerve petroliere dar și de a vinde armament. De ce avem atâtea baze militare, când nicio altă țară nu are un asemenea număr? Pentru a păzi resursele energetice și rutele lor de transport”, explică Stein. ”Acest lucru nu mai poate fi justificat dacă SUA ar investi în alternativele prietenoase cu mediul de a obține energie eoliană, 100% naturală. Am putea să oprim această politică externă, să nu mai furăm resursele energetice ale altor popoare și să folosim resursele noastre naturale. SUA au cheltuit șase trilioane de dolari în Afganistan și Irak, ambele războaie fiind pierdute. SUA au omorât un milion de oameni numai în Irak, fără să câștige inimile și mințile oamenilor din Orientul Mijlociu câtuși de puțin. Iar acum, din cauza războaielor, oamenii fug din Orientul Mijlociu și se refugiază în Europa, devenind cele mai cumplite amenințări teroriste”, a concluzionat Jill Stein.