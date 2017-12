Politica la 23 de ani de la Revoluţie

Fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat, că, la 23 de ani de la Revoluţie, scena politică a devenit o confruntare a intereselor private, a „intereselor celor ce au şi celor ce n-au”, precizând că cei care regretă viaţa dinainte de 1989 o fac motivat, în lipsă de certitudini. „S-au schimbat vremurile, se schimbă ambianţa, conjunctura în care se dezvoltă societatea. Atunci era o noutate, ieşeam dintr-un regim închistat. Una din primele teme şi unul din obiectivele Revoluţiei a fost realizarea libertăţii de manifestare, de organizare, de exprimare, pluralismul politic... Au apărut atunci exploziv, în luna ianuarie, 30 de partide, pe baza legii partidelor pe care am emis-o la sfârşitul anului 1989. Până la alegeri am ajuns la vreo 90 de partide, care au luat parte la primele alegeri. Apoi a fost un proces de aşezare, de sedimentare şi de reducere a numărului de partide. Au rămas câteva partide proeminente care au fost forţe active ale confruntărilor noastre politice”, a declarat Iliescu. În ceea ce priveşte onestitatea politicienilor din prezent, faţă ce cei din 1990, fostul preşedinte a precizat că acum predomină interesele private. „În toate generaţiile sunt de toate, şi oameni oneşti şi... apar interese inevitabile. Am intrat într-o lume în care predomină interesul, proprietatea privată şi capitalul înseamnă interes privat şi se confruntă interesele celor ce au şi celor ce n-au. Deci am intrat într-o societate care are de toate şi unde confruntarea intereselor domină din spatele... şi confruntările politice, economice şi sociale”, a mai spus Iliescu. Fostul şef de stat a mai afirmat că Revoluţia română a fost parte a unui proces istoric, care a schimbat faţa relaţiilor internaţionale în general. „S-a prăbuşit un sistem la scară internaţională, fosta URSS, ţările aşa zis socialiste din zona noastră, numai că spre deosebire de alte ţări România a fost nevoită să plătească cu jertfe de sânge această schimbare, în timp ce în ţările vecine procesul a fost un proces relativ paşnic, alegeri libere în Polonia în vara lui 89, schimbările care au fost şi în Unguria şi în Cehoslovacia şi în Bulgaria şi aşa mai departe”, a explicat Iliescu.