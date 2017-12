Consilierul personal al ministrului Economiei, Tudor Şerban, a declarat, ieri, că statul nu poate interveni în politica de preţuri de pe piaţa carburanţilor, dar că majorarea preţurilor cu 20% nu se justifică. \"În acest moment, statul nu are niciun fel de putere (în privinţa stabilirii preţurilor la carburanţi - n.r.). Puterea este în mâna agenţiilor de control, sunt singurele care sunt obligate să acţioneze (...) Sunt trei companii importante în acest domeniu în România, iar după cum au crescut şi au scăzut preţurile, se poate vorbi despre o înţelegere între ele, care nu a fost însă demonstrată. Cred că totuşi nu se justifică o crestere de 20% a preţurilor\", a afirmat Şerban. Potrivit acestuia, deşi are doi reprezentanţi în Consiliul de Supraveghere al Petrom, Ministerul Economiei nu are nicio putere în ceea ce priveşte politica de preţuri a acestei companii, deoarece atribuţiile celor doi \"nu le permit să intre în managementul societăţii\". Premierul Emil Boc a cerut miercuri ANAF să înceapă inspecţii fiscale generale la companiile petroliere pentru a constata în ce măsură creşterea preţului la carburanţi se regăsesc în profitul acestor companii şi în taxele şi impozitele plătite statului. Decizia survine după ce prim-ministrul a primit de la ANAF raportul preliminar referitor la creşterea preţului la combustibil în cursul anului trecut. \"În cursul anului 2010, am avut o creştere de 20% a preţului carburanţilor la pompă. S-a spus că această majorarea a preţurilor se datorează poverii fiscale pe care statul a pus-o pe umerii Petrom şi a celorlalte companii. Din analizele efectuate rezultă clar că în preţul carburanţilor, ponderea taxelor a scăzut de la 52,5% în 2009 la 49,8% în 2010, în condiţiile în care s-a efectuat şi o majorare de TVA\", a precizat Boc, respingândafirmaţiile conform cărora statul român ar fi responsabil pentru creşterea preţului la carburanţi.