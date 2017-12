Politică şi turism cu prişniţe

De la Elena Udrea încoace, ar trebui reevaluate poziţia şi rolul mopului în politichie. Dincolo de susţinerea de care se bucură de la Cotroceni, susţinere generatoare de insomnii pentru fostul deputat Laurenţiu Mironescu, doamna Udrea a fost propulsată de forţa atomică a mopului electoral. Ca o consecinţă firească a efectelor generate de rolul propagandistic al mopului în duminica orbului, blonda de la Cotroceni, cum este ea identificată în ultimii ani, a ajuns şi ministru al Turismului. O performanţă care, sigur, le-a pus pe gînduri pe toate blondele din România care dau pe jos de o viaţă cu mopul… Ca să-şi găsească noua sa matcă, ministreasa a făcut deranj mare la Palatul Victoria, solicitînd, pentru proiectele sale de anvergură, un birou pe măsura progresului anunţat în domeniul de care răspunde. Sigur, cum se întîmplă deseori la noi, s-au găsit cîrcotaşi care să spună că, de fapt şi de drept, dacă e să ne luăm după intelect, Guvernul ar fi condus de Elena Udrea etc., etc. Baliverne, domnilor, că doar am auzit cu toţii de capacitatea creatoare a lui Emil Boc. Remarcat de toată lumea pentru reacţiile sale rapide, în momentele de criză, în materie de gîdilat urechea lui Traian Băsescu, acest fin muzician al politichiei noastre. În realitate, ca ministru al Turismului, Elena Udrea şi-a pus iute mintea la contribuţie, un gest unicat la nivelul guvernanţilor noştri din toate timpurile. Într-un cadru fertil şi de emulaţie creatoare, Elena a scos la suprafaţă rezervele de ape termale din Bucureşti, rezerve de o inestimabilă valoare, pe baza cărora, direct şi fundamental, capitala României urmează să capete un nou statut şi o nouă identitate ca viitoare staţiune balneoclimaterică. În mintea mea şi a altor naivi ca mine, cu totul altfel erau structurate priorităţile din turism dar, desigur, mopul este cel care decide etapele pe care urmează să le parcurgem pentru a urca în galop treptele dezvoltării şi progresului multilateral. Preocupată de lansarea turismului cu prişniţe şi ventuze, prin valorificarea tuturor resurselor noastre naturale în domeniu, Elena Udrea s-a dedicat din start apelor termale. Printre multe alte calităţi terapeutice, apele termale indică starea de moleşeală şi bunăstarea generată de poziţia locului călduţ ocupat în noua ierarhie a Puterii. Repet, în naivitatea mea, am crezut că şefa unui minister reşapat o să pună pe lista sa de priorităţi rezolvarea problemelor cu care se confruntă turismul de pe litoral. Pînă la valorificarea apelor termale din Bucureşti şi îmbutelierea acestora pentru cei care acuză dureri de şale, ar trebui ca noul ministru al Turismului să îndrepte strîmbele băgate, în ultimii ani, de colegii săi de partid administraţiei Mazăre, care stă şi acum cu proiectele pe masă pe motiv de Sulfina Barbu. Îi recomand doamnei Elena Udrea să-şi bage picioarele, direct şi nu figurativ, într-un lighean cu ape termale de Bucureşti şi să se pună pe treabă, pentru că Sulfina Barbu a lăsat în urma sa, ca ministreasă la Mediu, o veritabilă debandadă în organizarea plajelor, ca să nu mai vorbim de “îngheţarea” unor obiective precum şoseaua de coastă şi altele. Sigur, blonda termală nu se află într-o poziţie deloc comodă, ţinînd cont de faptul că face parte din partidul care, atunci cînd s-a aflat la guvernare alături de PNL, a fost preocupat doar de creşterea producţiei de noduri în papură pe cap de constănţean. După fiţele estivale din campania electorală, Elena Udrea trebuie să se aşeze la aceeaşi masă cu conducerea Primăriei Constanţa, pentru că, altfel, deblocarea activităţii din turism rămîne o simplă utopie şi riscăm să avem un nou sezon ratat. În timp ce blonda turismului caută cu frenezie noi resurse de ape termale în Bucureşti, turismul de pe litoral, care ar trebui să fie o prioritate pe agenda sa de lucru, se duce dracului, scuzaţi expresia, pe apa sîmbetei. Sigur, pentru că sîngele de partid apă nu se face, e posibil ca doamna Udrea să fie mărnimoasă mai mult cu programele de doi lei ale lui Zanfir Iorguş, care ne-a promis în campania electorală că mută paradisul în sudul litoralului! În ultimii ani, PD-L s-a străduit să anuleze din start orice iniţiativă a administraţiei Mazăre. De plătit au plătit cei care nu au mai fost realeşi în Parlament, Mironescu, Duţu etc., dar asta nu ne încălzeşte cu nimic. Nici măcar cu apele termale ale Elenei Udrea. Ministerul de resort ar trebui să iasă din zona păguboasă a frecuşurilor şi intrigilor politice şi să se dedice, chiar de astăzi, pregătirilor pentru noul sezon estival. Dacă, bineînţeles, PD-L a intrat cu intenţii bune în această alianţă! Mie, personal, apele termale îmi sugerează şi altceva…