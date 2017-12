Politici monetare aspre pentru protecţia monedei naţionale

Banca Naţională a României (BNR) va încerca să evite o depreciere bruscă a leului, ceea ce o va determina să aplice politici monetare aspre, astfel încît slăbirea acestuia să nu creeze pericole, mai ales în condiţiile utilizării într-o măsură tot mai mare a monedei euro în sistemul financiar. \"Cred că grija BNR de a evita o depreciere bruscă a leului va determina banca să aplice o politică monetară relativ aspră. O prăbuşire a leului ar creşte preţurile de import, şi prin urmare, inflaţia, cel puţin pe termen scurt, într-o manieră care ar putea destabiliza economia\", a declarat analistul agenţiei de evaluare Fitch Ratings, Andrew Colquhoun. Acesta nu a vehiculat însă cifre în ceea ce priveşte politicile monetare utilizate de BNR. Rata dobînzii de politică monetară stabilită de BNR este în prezent de 10,25%, în timp ce rata rezervelor minime obligatorii se situează la 18% pentru pasivele în lei ale băncilor şi 40% pentru cele în valută. Analistul Fitch vede o inflaţie cuprinsă între 7% şi 7,5% pentru sfîrşitul anului şi o inflaţie medie de 4% pentru anul 2009. \"Cred că există o şansă destul de bună ca inflaţia să se claseze la limita superioară a ţintei BNR la sfîrşitul anului viitor\", a spus Colquhoun. Reamintim că ţinta de inflaţie stabilită de Banca Naţională este de 2,8% - 4,8% pentru 2008 şi 2,5% - 4,5% pentru anul viitor. Potrivit celei mai recente prognoze, BNR se aşteaptă la o inflaţie de 6,7% la sfîrşit de an. Colquhoun a fost de acord că o încetinire a avansului economic va duce la o scădere a inflaţiei anul viitor, însă nu crede că \"un compromis creştere PIB - inflaţie va fi principala problemă anul viitor\". Analistul a explicat că un risc economic major s-ar putea produce în condiţiile în care atît creşterea economică, cît şi inflaţia, vor converge către zero. Să nu uităm că atît Fitch, cît şi Standard&Poor\'s, două din cele trei mari agenţii de rating internaţionale, au coborît ratingul României sub pragul „investment grade”, subliniind capacitatea redusă statului de a evita o criză financiară şi economică severă, respectiv riscurile determinate de necesarul ridicat de finanţare de pe pieţele internaţionale de credit.