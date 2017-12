Politicianul cu nasul mare

Din foarte multe considerente şi calcule de moment, omul cu nasul mare se consideră îndreptăţit să fie tratat ca o vedetă, comportându-se ca atare. Mă refer doar la un personaj anume, nu la toţi “dotaţii”… Înainte de a intra în politică, nasul mare este asimilat ca o curiozitate a naturii. Uite-l pe Petrică, cel mai tare, care are nasul mare! Sună mobilizator, nu-i aşa? Revin asupra comportamentului de vedetă. Multe fiţe, piruete pe nas, vocalize şi exerciţii de echilibristică în nări. Nu are ureche muzicală, dar, în funcţie de sarcinile şi directivele primite, ştie să cânte pe nasul său cu gabarit depăşit. În ziua de astăzi, poate o să râdeţi, chestia asta contează foarte mult! Nasul mare echivalează cu diploma de studii în orice domeniu. Din câte constat, a devenit condiţie de bază pentru politicienii mincinoşi. Stagiul în materie de nas este concludent pentru viitorul politicianului pârât. Deşi s-a spus că este un simplu basm, nasul mare şi urechile pe măsură reprezintă în continuare simbolul minciunii spuse cu multă obrăznicie şi tupeu. Fără un nas pe măsura aspiraţiilor conducătorilor noştri iubiţi, Puterea s-ar bălăci tot timpul într-o criză de plâns. Nasul îndeplineşte mai multe funcţii, printre care şi cea conducătoare. Sunt politicieni care se călăuzesc în viaţă după instinct şi nas. Astea sunt principiile lor de bază. Uneori, despre indivizii care s-au îmbogăţit peste noapte, se spune că au nasul format. Până şi tupeul se măsoară cu nasul! Ai nas să-i spui lui cutare că este prost ca noaptea? Sunt două feluri de parveniţi. Unii îşi fac loc în viaţă cu coatele, alţii cu… nasul. Îşi iau nasul la purtare. Te uiţi la câte unul cum a evoluat în timp. Când era milog şi flămând, gudurându-se după un dumicat, stătea cu nasul în pământ. Cum zic unii, la cutie. De când şi l-a luat la purtare cu tupeu, în deplină concordanţă cu grilele noastre valorice, nici nu te mai bagă în seamă! Din cauza nesimţirii acute, sunt unii care îşi fac nasul mare în toate privinţele. Năsoşii parvenitismului s-au îmbogăţit după miros. E drept, pentru că au avut informaţii, au ştiut când şi cum să se mişte. Pentru omul cu nasul mare, trotuarul este ca o scenă. Stimulat de lumea din jur, face tot felul de giumbuşlucuri cu clopoţei. În poziţia de nas cât un contrabas, de la Tănase încoace, au apărut diverse exemplare originale demne de luat în seamă. Omului cu nasul mare îi plac ieşirile dese în public. În anumite perioade ale anului, îşi expune nasul peste tot, lăudându-se cu avantajele lui. Dacă este rugat cu insistenţă sau i se oferă ceva, trece direct la demonstraţii. Naufragiază în orice zonă ca un submarin. Pentru amatorii de bulbuci, se scufundă într-o cadă plină ochi cu apă caldă. De altfel, nu pierde nicio ocazie de a-şi etala nasul în dimensiunile sale reale. Unii îl confundă cu un submarin. În diverse ocazii, după modelul dresorului de purici, face caz de nasul său… De când i s-a urcat la cap că, dacă are nasul mare, precum Petrică, e şi viril, nu-i mai poţi trece prin faţă, chit că totul, în cazul său, este o banală caterincă. Sunt politicieni pe care îi simţi după nas că mint…