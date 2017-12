Politicienii au votat pentru normalitate

ALEGERI DECISIVE Încă de dimineaţă, oamenii politici din Constanţa şi-au exercitat dreptul constituţional. Printre primii care au votat, fiind nevoiţi să stea chiar şi la cozi, s-au numărat parlamentarii USL de Constanţa. Deputatul PSD Antonella Marinescu a venit la Secţia de votare nr. 9, amenajată în incinta Colegiului Naţional „Constantin Brătescu”, însoţită de fiul său cel mare, Mugur Marinescu, care a împlinit în acest an 18 ani. „Am venit la alegeri să sprijin doi oameni la care ţin foarte mult şi care ştiu că iubesc oamenii şi fac tot ceea ce pot pentru ei. Se ştie despre cine vorbesc. Am venit să le aleg echipa pentru că, fără o echipă, ei nu pot face nimic. Am venit să luăm puterea celor care au avut-o înainte şi care s-au ocupat să taie ajutoarele sociale, să taie salarii, adică tot... Hai să vedem cum e să le luăm noi puterea, să nu mai fim cobaii lor”, a declarat parlamentarul de Constanţa. Un alt deputat care a venit de dimineaţă să voteze a fost preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir. El s-a prezentat la Şcoala nr. 8 să-i aleagă pe viitorii reprezentanţi din fruntea administraţiei locale. „Votul este un prim pas spre normalitate, spre o speranţă a românilor, urmând ca, în toamnă, să-l facem pe următorul, iar la prezidenţiale, şi sper cât mai curând, pe cel decisiv. Dorim să fie un an al dreptăţii, un an în care românii să simtă că vor trăi mai bine, iar cei care îi reprezintă să se gândească în primul rând la ei şi abia după aceea la propriile interese”, a spus Dragomir. Totodată, deputatul PSD Cristina Dumitrache şi-a exercitat dreptul de vot la secţia 165 din Constanţa: „Englezii au o vorbă: ce nu e stricat nu trebuie reparat. Eu am votat pentru continuitate, pentru aceeaşi echipă care conduce la Constanţa. Exprimarea votului e un drept şi o obligaţie. Cred că este cel mai bun lucru atunci când nu ne convine ceva din sistemul nostru sau din deciziile aleşilor noştri. Astfel avem posibilitatea ori să îi susţinem ori să îi sancţionăm prin vot”.

LA VOT, ÎNSOŢIT DE „GRIJILE DE ZI ŞI DE NOAPTE” Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a ieşit la vot îmbrăcat în costumul său de luptă, însoţit de trei tinere echipate, ca şi el, în deja tradiţionalele uniforme kaki cu berete roşii şi de câteva pensionare cu berete roşii. \"Am venit însoţit de grijile de zi (pensionarele) şi de grijile de noapte (tinerele) şi am votat tot pentru grijile mele de zi şi pentru grijile mele de noapte. Să dea Dumnezeu să fie bine. Se spune că, dacă faci bine, primeşti bine!\", a afirmat Mazăre, adăugând că cetăţenii municipiului se prezintă la vot dacă simt nevoia, dacă nu simt, atunci ei nu mai vin. Întrebat de jurnalişti cum îşi va petrece restul zilei, Mazăre a spus că va profita de vânt pentru a se da cu zmeul. La ieşirea din curtea unităţii de învăţământ unde era amenajată secţia de votare, candidatul USL a fost salutat de constănţenii ieşiţi la geamurile apartamentelor şi s-a pupat şi fotografiat cu câteva pensionare care au venit să îi fie alături. Tot după-amiază a votat şi candidatul USL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. El a venit la vot împreună cu soţia şi cei doi copii ai săi. Smaranda, fiica cea mare a lui Constantinescu, a votat pentru prima oară pentru că a împlinit în acest an 18 ani. „Alegerile locale sunt cel mai democratic moment şi este momentul în care fiecare cetăţean dă votul pe candidatul preferat. De astăzi (n.r. - ieri), cine nu a venit la vot, nu mai are voie să comenteze patru ani de acum încolo. A veni la vot nu este doar un drept, ci şi o obligaţie cetăţenească”, a apreciat Constantinescu.