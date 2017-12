Politicienii care vor folosi în scop electoral ajutoarele UE, daţi pe mîna Justiţiei

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Daniel Constantin, a declarat, ieri, că va sesiza organele penale dacă va constata că membri ai partidelor politice se vor folosi de programul de distribuire a ajutoarelor comunitare pentru persoanele nevoiaşe cu scopul de a-şi face campanie electorală. Directorul APIA le-a atras atenţia politicienilor că nu au dreptul să încerce să influenţeze în scopuri electorale persoanele beneficiare ale ajutoarelor comunitare, avînd deja semnale de acest gen din ţară. „Avem un mesaj către partidele politice: APIA nu se implică în procesul electoral. Iar prin implicarea actorilor politici în această sferă se încalcă Legea 677/2001. Nu vom ezita să sesizăm organele penale dacă vom întîlni astfel de situaţii. Noi nu vrem să ne implicăm în această luptă politică, deoarece aceste ajutoare comunitare se împart pe baza HG 600/2009”, a declarat directorul APIA. Constantin a precizat că informaţii despre persoanele beneficiare ale acestui program sînt cunoscute de Ministerul Administraţiei, Consiliile Judeţene şi Ministerul Muncii. Potrivit sursei citate, APIA a declanşat şi ea o anchetă legată de scrisorile unor membri ai unor partide politice “care spuneau, direct sau indirect, că ei au facilitat acordarea acestor ajutoare”. “Am declanşat şi noi o anchetă internă în legătură cu aceste cazuri semnalate de presă şi, dacă este cazul, vom sesiza şi Direcţia Antifraudă”, a adăugat Constantin. La nivel naţional, circa 2,8 milioane de persoane sînt beneficiare ale acestui program, care constă în ajutoare sub formă de zahăr şi făină, în valoare totală de 28,3 milioane de euro (6 milioane euro pentru zahăr şi 22 milioane euro pentru făină). Prin acest program, persoanele defavorizate primesc, o dată pe an, patru kilograme de zahăr şi 15 kilograme de făină, din rezerva UE. În acest an, beneficiari ai programului sînt persoanele cu venit minim garantat, şomeri aflaţi în plată, pensionari din agricultură sau din sistemul public de stat cu venit de cel mult 400 lei/lună, precum şi persoane cu handicap grav. Scrisorile de acest gen sînt atribuite deputatului PDL Mircea Toader, senatorului PDL Sorina Plăcintă. Ministerul Agriculturii a precizat, ulterior, că fluturaşii sau scrisorile semnate de persoane din mediul politic sau economic românesc pentru promovarea ajutoarelor constînd în zahăr şi făină pentru persoanele defavorizate sînt interzise şi nu fac parte din campania UE.