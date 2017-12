Politicienii constănțeni, la urne. Pentru ce au votat

Nici politicienii constănțeni nu au lipsit de la alegerile parlamentare. Încă de la primele ore de la deschiderea urnelor, oamenii politici s-au dus la alegeri, spun ei, pentru „o schimbare pozitivă în România și, în special, în județul Constanța“. Redăm mai jos declarațiile politicienilor constănțeni, la ieșirea de la urne.

Primarul Constanței, Decebal Făgădău: „Am venit la vot plin de speranță și încredere, cu gândul la un viitor mai bun, la un oraș puternic, într-o țară puternică, fâcând parte dintr-un proiect puternic. Am venit la vot din mai multe considerente. Am venit pentru a gira un proiect și niște oameni care nu produc surprize neplăcute. Totodată, am dat un vot de blam celor care au înșelat încrederea și celor care prezintă forme fără fond. Am venit cu gândul de a realiza proiectul Sălii Polivalente, cu speranța că anul viitor vom începe reabilitarea Cazioului și nu mi-aș mai dori să avem atâtea dispute urmate de niciun rezultat. Am venit pentru că mi se pare important ca noi, constănțenii, să facem parte dintr-un proiect, o continuare a demersului început în această vară. Este timpul ca municipiile Constanța și București să facă un front comun. Constanța alături de ceilalți poli mari ai României să fie motoarele care mută polul discuției de la dezbateri sterile și artificii la proiecte serioase, bine fundamentate, puse în practică de oameni serioși. Îmi doresc ca, după alegerile parlamentare, negocierile privitoare la viitorul Guvern să se termine cât mai repede, pentru că țara are nevoie de un proiect de buget, de stabilitate și de măsuri concrete”.

Robert Boroianu, PNL: „În 1989 s-au jertfit oameni pentru ca noi, azi, să avem acest drept de a vota liber. Avem responsabilitatea față de copiii noștri, avem obligația față de cei care s-au sacrificat în urmă cu 27 de ani. Îi îndemn pe cetățeni să iasă la vot. E singura soluție pe care o putem avea pentru ca România să meargă pe drumul corect”.

Dorel Onaca, PMP: „Veniți la vot! Cu o echipă puternică și demnă, cu un premier puternic, România va fi altfel. Noi dorim să punem în mișcare proiectele pentru județul Constanța, dar este foarte important ca oamenii să vină la vot”.

Magda Bistriceanu, PMP: „Am votat pentru constănțeni, pentru viitorul orașului și al județului și îi îndemn și pe ceilalți cetățeni să meargă la urne”.

Robert Turcescu, PMP: „Am votat cu multă încredere și cu foarte multă speranță. Sunt convins că aici, la Constanța, dar și în întreaga țară, românii vor face alegerea corectă. Cu Dumnezeu înainte și va fi bine!”.

Mircea Banias, ALDE: „Sper ca România să aibă parte după aceste alegeri de un Guvern responsabil, care să iubească țara, să lupte pentru români și să le creeze o viață mai bună“.

Dumitru Bădrăgan, PRU: „Am votat pentru un Parlament care să redevină un forum al democrației, un Legislativ în care să regăsim legi care să reprezinte cu adevărat ceva pentru viitorul copiilor noștri, pentru o Românie puternică“.

Nicolae Moga, PSD: „Am votat pentru ca județul Constanța să fie reprezentat de oameni care să apere interesele cetățenilor. Am votat cu speranța că se va forma o majoritate parlamentară care să numească un Guvern ce va face bine. Asta este speranța mea pentru o țară unită, de care avem mare nevoie, pentru români deschiși către lucruri bune. Am votat cu speranța că România și cetățenii ei o vor duce mai bine în următorii patru ani”.

Vergil Chițac, PNL: „Azi am votat pentru că țara așteaptă să ne facem datoria, iar azi datoria noastră este să votăm și să stabilim toți, absolut toți, încotro se îndreaptă România. Am votat pentru că dacă vrem o țară ca afară ar trebui să ne organizăm statul ca afară și să muncim ca afară”.

Ersun Anefi, ALDE: „Am votat pentru unitate și un trai mai bun al cetățenilor județului. Sper ca, în aceste momente grele prin care trece, toată comunitatea musulmană să fie mai unită”.

Gigi Chiru, ALDE: „Am votat cu gândul la Constanța, cu gândul la dobrogeni, la o clasă politică mai tolerantă și tolerată, la o administrație dobrogeană care să fie model de performanță”.