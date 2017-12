Politicienii cu lighean la cap

Am luat în rîs de multe ori apa de ploaie. Îmi fac autocritica, eu unul, de ce să nu recunosc, am pus adeseori la îndoială inteligenţa şi capacitatea sa creatoare. Nu dădeam doi bani pe apa de ploaie! Unii propteau sub streaşina caselor vase mari ca să adune apă de ploaie. Ce obiceiuri stupide! Pe urmă, mai tîrziu, vreau să zic, am înţeles că, folosind apă de ploaie în cantităţi industriale, îşi spălau rufele în familie. Astăzi, obiceiul ăsta a dispărut cu desăvîrşire din politică. S-au pierdut pe drum bunele maniere… Am spus despre politicieni, folosind cea mai josnică definiţie şi comparaţie, că sînt cu toţii apă de ploaie. De unde să ştiu eu că apa de ploaie va reprezenta mediul nostru natural? Recunosc, în urmă cu cinci ani, am votat apa de ploaie! Să mă ia dracu’, cred că am fost nostalgic! Înainte, pînă să-mi facă apa de ploaie capul pătrat, eram un tip realist. Ce aveam în guşă… Acum, din cîte constat, totul este doar apă de ploaie. La noi, apa de ploaie reprezintă mediul adecvat în care supravieţuieşte întreaga naţiune. Practic, ţara arată ca un imens acvariu în care ne bălăcim cu toţii. Înainte să vină un comandant de navă la putere, chestie care s-a întîmplat în urmă cu cinci ani, trăiam şi noi normal. Adică, vreau să zic, pe uscat. Umblam ca toate vieţuitoarele de pe pămînt. Ne descurcam cu toţii, nu era chiar atît de greu ca acum! Fiecare trăia omeneşte. Ciugulea de unde şi cum putea. Drept să spun, populaţia nu era disperată ca în epoca “Să trăiţi bine”… Nu avea foamea îndesată în profunzime în gît. Mă rog, era mai bine. În urmă cu cinci ani, s-a schimbat rostul nostru. Prezidentul comandant ne-a băgat pe toţi la apă. La început, am crezut că este o glumă. Ne spunea dumnealui că, după un anumit ritual, a venit vremea botezului marinăresc. După ce ne-am udat puţin pe mîini şi pe frunte, ne-am trezit cu toţii în apă pînă la gît. Cum ridică cîte unul ciocul sus, încercînd să se stabilizeze pe linia de plutire, automat este băgat cu capul direct la fund. Cum este şi ţara, din cauza datoriilor, în ansamblul ei. Adevărul este că cei mai mulţi dintre noi sînt nişte beţivi incurabili. Ne-am îmbătat cu apa rece servită de preşedinte! Rău este să nu ai o limită şi să nu ştii cînd să te opreşti! Ne-a turnat preşedintele apă rece pe gît cît cuprinde! Vai de “gîlcili” noastre! Preşedintele ne recomandă în continuare tratamente adecvate cu apă rece. Păcat că nu pune alături şi un şerbet de trandafiri! Măcar vedem şi noi de aproape viaţa în roz… Apa rece este recomandată şi politicienilor prea înfierbîntaţi. În privinţa lor, au crescut enorm pretenţiile preşedintelui. Înainte, dacă vă amintiţi, erau la mare căutare oamenii cu scaun la cap. Acum, mai nou, preşedintele preferă politicienii cu picioarele în lighean. Din acest motiv, palatul său a fost dotat corespunzător. În anii tinereţii mele, cu un lighean prindeai televiziunea bulgară. Acum, în funcţie de cerinţe, poţi înregistra ilegal tot ceea ce vorbesc membrii comisiei Udrea în pauza de cafea…