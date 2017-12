„Politicienii risipesc România în stil mare”

Politicienii din România au şansa să aducă statul printre principalele ţări din Europa Centrală şi de Est, dar o risipesc „în stil mare”, a declarat preşedintele şi directorul general al grupului austriac Erste Bank, Andreas Treichl. Întrebat despre listarea BCR, Treichl a spus că România are probleme mai mari decât listarea unei bănci. „Cred că preşedintele şi Guvernul ar trebui să se asigure că lucrează împreună şi că reuşesc în sfârşit să arate românilor că au ţara sub control şi să nu mai dea vina pe oficiali că nu sunt profesionişti”, a afirmat şeful grupului austriac, într-o conferinţă de presă. El consideră că România este una dintre puţinele state din Europa care au „o asemenea şansă” să iasă din recesiune mai repede şi mai bine decât orice alt stat. „Nu văd nicio ţară din Europa care îşi face treaba atât de prost în a profita de avantajele pe care le are. Şi iubesc România, iubesc poporul român, iubesc banca mea de acolo şi nu înţeleg pur şi simplu ce se întâmplă”, a spus Treichl. El a adăugat că politicienii au şansa să aducă România în topul statelor din Europa Centrală şi de Est. „Nu ştiu care cred politicienii că este responsabilitatea lor. Ei au acum au şansa să aducă România în vârful Europei Centrale şi de Est şi o risipesc în stil mare. Şi nu am nici cel mai mic indiciu de ce. Nu sunt proşti, nu sunt tâmpiţi. Sunt foarte inteligenţi, cunosc ceea ce trebuie să facă, sunt bine educaţi, există mult mai mulţi oameni de afaceri în Guvern decât în alte state şi nu am niciun indiciu de ce nu fac nimic”, a spus Treichl.