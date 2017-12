„Politicienii trebuie bătuţi la cap, altfel nu mor de grija ta“

O POVESTE ADEVĂRATĂ Octombrie. Nu contează anul. În biroul lobbystului Radu Nicosevici intră trei indivizi îmbrăcaţi la patru ace, supăraţi foc. Preşedintele Băsescu doar ce a promulgat o lege care interzice vânzarea produselor explozibile din categoria II (pe româneşte, artificii şi petarde). Devine clar că cei trei reprezintă producătorii şi importatorii, prinşi pe picior greşit de legea-surpriză. „Firmele se pregăteau pentru Crăciun. Făcuseră credite, importaseră, băgaseră totul în depozit, plătiseră TVA. Şi acum nu puteau să le vândă. Falimentul bătea la uşă. Ce-am făcut? Am întors laptopul spre ei şi am scris în browser www.senat.ro şi www.cdep.ro. Oricine poate să facă asta! Apoi, am scris doar „explozibil” în căsuţa de căutare. Şi a apărut traseul actului normativ care doar ce le omorâse businessul. Prima acţiune, respectiv propunerea unui deputat din Galaţi, avusese loc în urmă cu 1,5 ani (!?!). De atunci, legea trecuse liniştită prin toate etapele premergătoare promulgării. Nimeni din industria de profil nu ştia de asta!”, a povestit ieri Radu Nicosevici, preşedinte al Academiei de Advocacy, în cadrul unui seminar găzduit de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa. Morala, după cum spune el, este că situaţia curentă din România şi zidurile legislative de care se lovesc mulţi nu au fost cauzate de politicieni, ci de lipsa de reacţie a societăţii civile: „Avem o problemă în a ne promova şi proteja interesele. I-am spus de trei ori preşedintelui Băsescu să nu mai folosească sintagma „grup de interese” în sens peiorativ”. Adevărul este că, în România, termenul folosit mai des este „intervenţie”, care se traduce, de cele mai multe ori, în şpagă.

DE CE LEGILE SUNT PROASTE Potrivit lui Nicosevici, românii ar avea parte de nişte legi la care vest-europenii nici măcar nu visează: „Avem drepturi, dar nu ni le cerem. Există legea accesului la informaţii publice, legea transparenţei... În plus, filozofia noastră este greşită. Noi îi lăsăm în pace pe politicieni. Dar, dacă nu îi tragem de mânecă, ei nu o să moară niciodată noaptea de grija noastră. Americanul gândeşte altfel - Aaa, ai fost ales? Oricine poate să vină la tine şi să te preseze cu problemele lui, iar tu trebuie să le rezolvi! Altfel nu mai vezi un mandat nou”. Nu în ultimul rând, şeful Academiei de Advocacy avertizează că politicienii noştri nu au consilieri şi experţi buni (ce-i drept, astfel de joburi se acordă aici pe criterii de nepotism, nu de performanţă): „Şi ne mai mirăm că actele normative pe care le produc sunt de proastă calitate... Păi cum să fie altfel?”.