“Poliţie politică” în continuare la DNA, sub bagheta lui Băsescu

Doru Ţuluş rămîne în continuare în funcţia de procuror şef al secţiei a II-a a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Preşedintele Traian Băsescu a anunţat aseară că nu dă curs curs solicitării ministrului Justiţiei, Tudor Chiuariu, privind revocarea lui Ţuluş. Ba, mai mult… \"Cel care ar trebui să plece este ministrul Chiuariu\", a afirmat Băsescu, acuzîndu-l pe ministrul Justiţiei că “prin activitatea sa, se constituie într-o pavăză pentru potenţiali infractori şi nu într-un reprezentant al Ministerului Justiţiei”. Cu alte cuvinte, în opinia şefului statului, toţi românii ar trebui priviţi ca potenţiali infractori, iar DNA ar trebui să aibă mînă liberă pentru a-i hărţui, poate-poate pune mîna pe niscaiva probe care să demonstreze cît de aprigă este lupta anticorupţie din România. Doar aşa s-ar explica zelul cu care Băsescu, binecunoscut pentru tendinţele sale totalitariste, îl ţine în braţe pe procurorul Ţuluş, cel care are pe mînă dosarele adversarilor politici ai şefului statului şi cu care este inflamată opinia publică. Pînă acum, atît a însemnat marea luptă anticorupţie - justiţie la televizor! Ce contează că activitatea DNA ascunde numeroase deficienţe şi abuzuri, că încalcă prevederile Codului de procedură penală, că instrumentează dosare doar în baza unor reclamaţii anonime, că nu înregistrează plîngeri penale valabil formulate ca dosare penale, după cum relevă rezultatele controlului Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii? Pentru şeful statului, procurorul Ţuluş este mai bun decît ministrul Chiuariu de 1.000 de ori! De ce? Pentru că ministrul Chiuariu cere ca DNA să redevină o instituţie bazată pe reguli, proceduri şi expertiză, nu pe strategii de dezinformare, arbitrariu şi interese. Şi în plus, Chiuariu este şi membru PNL! Prin refuzul de a-l revoca pe Ţuluş din funcţia de procuror şef al DNA, Băsescu nu face altceva decît să dea undă verde în continuare “poliţiei politice” de la DNA. Chiuariu i-a replicat aseară lui Traian Băsescu, că în loc să răspundă argumentat la o cerere întemeiată pe lege, a ales să lanseze un atac politic la adresa sa: \"Acest lucru nu este de natură să contribuie nici la credibilizarea luptei anticorupţie şi nici la stoparea practicii de a folosi instituţiile statului în campania electorală. Preşedintele nu ne spune, deşi are această responsabilitate, ce se va întîmpla cu abuzurile de la Secţia a II-a. Am înţeles ca d-l preşedinte vrea ca aceste abuzuri să continue\".