Poliţist acuzat că nu a vrut să primească o reclamaţie

O femeie de 49 de ani din Constanţa îl acuză pe unul dintre lucrătorii Secţiei 3 Poliţie că, marţi după-amiază, cînd s-a prezentat la sediul unităţii pentru a reclama că nepoata ei a fost bătută, acesta a refuzat să-i înregistreze plîngerea. Fetiţa în vîrstă de 12 ani le-a povestit părinţilor că plecase de la şcoala nr. 24 „Ion Jalea”, unde este elevă, şi se îndrepta spre casă, cînd trei fete au tăbărît pe ea şi au luat-o la bătaie. După ce i-au tras cîteva caiete în cap şi au îmbrîncit-o, cele trei agresoare i-au tăiat părul cu o foarfecă. „Nepoata mea a venit acasă plîngînd şi ne-a povestit ce i s-a întîmplat. Atunci, eu şi cu mama ei, Florentina Papuc, am luat-o pe fată şi am început să le căutăm pe cele care au atacat-o. Cînd am ajuns pe strada Avram Iancu, am prins-o pe una dintre ele şi am luat-o cu noi la poliţie. Fetele care au lovit-o pe nepoata mea au între 12 şi 14 ani”, a spus bunica fetei, Niculina Bogheanu. Femeia susţine că la Secţia 3, i-a explicat ofiţerului de serviciu că vrea să depună o plîngere. „L-am aşteptat o oră pe un anume agent Ion Bucur, timp în care ne-am certat cu turcii care veniseră acolo după noi. În cele din urmă, a apărut un domn cu geacă de piele, care mi s-a părut şi puţin băut. I-am spus că vreau să reclam faptul că nepoata mea a fost agresată de trei fete, dar el mi-a răspuns că nu este un caz penal”. Femeia mai spune că mai multe rude de-ale fetei pe care o suspecta că i-a bătut nepoata, au venit la secţia de poliţie şi au început să o ameninţe pe mama Alinei Papuc, chiar sub ochii poliţiştilor. Bunica fetei spune că din cauza acestei întîmplări nepoata ei este traumatizată şi nu mai are curaj să meargă singură de la şcoală pînă acasă. În replică, poliţiştii spun că lucrurile au stat altfel. Potrivit scms. Dănuţ Badea, adjunctul şefului Secţiei 3 Poliţie, ag. şef Ion Bucur a încercat să-i explice bunicii că nu poate să depună o plîngere, doar mama copilei agresate avînd dreptul de a face acest lucru : „Nu cred că a aşteptat o oră, ci cel mult 15 minute. Bunica i-a spus ag. şef Ion Bucur că vrea ca poliţiştii să le întocmească dosare penale fetelor care i-au bătut nepoata. Ag. şef Ion Bucur a încercat să o lămurească că acest lucru nu este posibil pentru că nu este vorba despre o faptă penală. Mama fetei agresate a refuzat să depună o plîngere. Bunica s-a enervat şi i-a spus lucrătorului nostru „lasă, Bucurule, că ştiu eu cine eşti, te reclam să afli şi tu cine sînt eu”, după care a plecat”.