Poliţist acuzat de un avocat de purtare abuzivă şi sechestrare

21:20:24 / 09 Noiembrie 2015

Escrocul

Cazan e un escroc notoriu! Este intadevar avocatul politistilor din Constanta de vreo 3 ani. A dat banii celor doi lideri sindicali ai politistilor ca sa ajunga sa-i reprezinte. L-a fel a facut cand a ajuns si avocatul protectiei animalelor!Si-a cumparat inclusiv locul in baroul din Constanta cu 50.000 euro. De cand e avocatul poslitistilor, politistii il recomanda asa zisilor suspecti care au fost reclamati prin plangeri facute de parti vatamate si ii asigura pe suspecti ca sunt pe maini bune! Cu ajutorul politistilor care isi trag spaga de la partea vatamata, Cazan i-a legatura intai cu partea vatamata si o asigura ca v-a castiga in instanta dar contra unei spagi grase de minim 1000 euro in functie de pretentiile materiale in instanta a partii vatamate! Cand asa zisi suspecti ajung sa dea declaratii la sectia de politie alaturi de Cazan care se da aparatorul lor, acesta ii pune sa recunoasca fapta de care este acuzat si il asigura ca partea vatamata n-are nici o sansa sa ajunga in instanta si nu o sa castige chiar daca partea vatamata cere inclusiv daune morale! Pana sa ajunga dosarul in instanta, Cazan cu sprijinul grefierelor adauga la dosar tot felul de asa zise probe inventate de el si partea vatamata si distruge probele care sunt in favoarea suspectului fara ca acesta din urma sa stie si se trezeste in instanta cu tot felul de probe si martori mincinosi care nu au legatura cu invinuitul! Asa se face ca ajung la inchisoare persoane nevinovate sau pentru prejudicii mici ex darmat o poarta sau pentru furt de potofel sau in cel mai fericit caz sunt santajati si nevoitii sa plateasca sume mari de bani pentru ca partea vatamata sa-si retraga plangere icand foarte bine se putea rezolva pe cale amiabila la mediator sau notar! Deci aveti grija cand sunteti suspect si va recomanda vreun politist pe Cazan sigur e ceva necurat la mijloc si o sa aveti mari probleme! Si se mai mira unii colegi avocati cum Cazan a ajuns sa umble cu un Audi A8 aproape nou achizitionat in 2014 cand pana prin 2010 a umblat cu o Dacia 1310 care era data de pomana de un priten!