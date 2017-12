Poliţist, acuzat în faţa instanţei de un denunţător

Curtea de Apel Constanţa l-a audiat ieri, timp de câteva ore, pe Florin Deacu, unul dintre cei doi denunţători ai insp. pp. Ionuţ Adrian Priboianu, de 31 ani, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, acuzat de trafic de influenţă.

DECLARAŢIE Deacu a infirmat declaraţia pe care Priboianu a dat-o în instanţă la termenul anterior, potrivit căreia poliţistul susţinea că ar fi primit 4.000 de lei de la denunţător fără să-i ceară. „După ce am negociat cu Priboianu suma ce urma să fie dată pentru a stopa controlul la sediul SC PG Delta SRL Năvodari, administrată de Florin Pocora. Poliţistul m-a sunat de câteva ori să mă întrebe dacă am strâns toţi banii. Priboianu a stabilit suma, nu i-am oferit-o eu cu insistenţă şi, de fiecare dată când mă suna, folosea cuvântul „stupi” în loc de euro. Cei 25.000 de euro urma să fie daţi de Pocora prin intermediul meu. Priboianu mi-a zis că banii vor fi împărţiţi între el, colegii şi şefii săi”, a declarat Deacu. El a adăugat că s-a întâlnit de mai multe ori cu ofiţerul de poliţie pentru a pune la punct detaliile afacerii, iar la unele dintre discuţii a venit şi Adrian Năstase, colegul lui Priboianu, judecat în acelaşi dosar, în libertate, pentru complicitate la trafic de influenţă. „Năstase a stat mai retras şi s-a implicat în discuţii numai când trebuia să-l susţină pe colegul său şi să ne convingă de faptul că acesta nu minte când spune că are influenţă în cadrul IPJ Constanţa”, a mai spus denunţătorul. Deacu a precizat că, în ziua în care Pocora trebuia să-i dea suma stabilită, acesta a mers la Direcţia Generală Anticorupţie Constanţa şi l-a denunţat pe Priboianu. Tranzacţia nu a mai avut loc deoarece Priboianu ne-a comunicat că unul dintre şefii lui a primit un telefon şi s-a rezolvat treaba cu controlul firmei lui Pocora”, a mai spus Deacu. Despre suma de 4.000 de euro primită de Priboianu, denunţătorul a zis că poliţistul i-a cerut-o pentru a o împărţi cu doi colegi întrucât dosarul ce viza activitatea desfăşurată de SC PG Delta Năvodari fusese anexat la o cauză penală mai complexă. „Priboianu mi-a spus că dacă nu de mişcăm mai repede, lucrurile vor scăpa de control”, a încheiat Deacu declaraţia.

ACTUL DE INCULPARE Conform rechizitoriului, în perioada 3 - 14 mai, Priboianu i-a cerut administratorului unei societăţi comerciale 10.000 euro, sumă majorată ulterior la 50.000 euro şi, în final, negociată la 25.000 de euro, pentru a interveni pe lângă şefii săi în vederea clasării unei lucrări înregistrate la poliţie şi care avea ca obiect verificarea activităţii desfăşurate de societatea administrată de denunţător. Ulterior, în perioada 14 mai - 15 iunie, Priboianu a negociat cu acelaşi administrator suma de 4.000 de euro, bani despre care spunea că trebuia să-i împartă cu un coleg căruia i-a fost repartizată lucrarea, pentru a nu mai face cercetări în această cauză. La ultima negociere, procurorii l-au sfătuit pe denunţător să plătească, pentru a putea organiza flagrantul. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că Priboianu a fost ajutat de colegul său Adrian Năstase, care i-a întărit denunţătorului convingerea că Priboianu are influenţă pe lângă colegii şi şefii săi şi îi poate determina să soluţioneze favorabil cazul.