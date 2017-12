Lungmetrajul „Poliţist, adjectiv\", de Corneliu Porumboiu, este propunerea României la premiul Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină\", potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC). Comisia de votare a fost formată din criticii de film Magda Mihăilescu, Cristina Corciovescu, Dana Duma, Eugenia Vodă, Mihai Chirilov, Dinu Tănase şi Eugen Atanasiu, majoritatea votînd pentru filmul lui Corneliu Porumboiu.

Anul acesta, pentru pelicula „Poliţist, adjectiv\", regizorul a cîştigat premiul FIPRESCI şi Premiul Juriului la secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. „Poliţist, adjectiv\" a primit şi Trofeul Transilvania la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de anul acesta. Totodată, pentru lungmetrajul său de debut, „A fost sau n-a fost?\", Porumboiu a primit Camera d\'Or la Cannes, în 2006.

Presa internaţională a întîmpinat filmul „Poliţist, adjectiv\" cu articole şi cronici foarte bune. Prestigioasa publicaţie New York Times scria: „Această meditaţie asupra autorităţii şi conştiinţei a rulat în afara competiţiei la Cannes, deşi este unul dintre cele mai bune filme ale festivalului din acest an\". Criticul de film Wesley Morris scria pentru publicaţia Boston: „Film poliţist în aparenţă, Poliţist, adjectiv se transformă brusc într-o altfel de investigaţie, una despre funcţie versus filosofie şi care are drept element cheie consultarea dicţionarului. Nu cred că, vreodată, definiţia unui cuvînt a fost, în acelaşi timp, plină de suspans şi cu adevărat amuzantă, ca aici. La Corneliu Porumboiu, discursul face ca filmul să fie deschis, aducîndu-l aproape de măreţie\".

În film, Cristi, un tînăr poliţist - interpretat de Dragoş Bucur -, refuză să aresteze un adolescent care oferă haşiş unor colegi de şcoală. „A oferi\" este un lucru pedepsit prin lege. Cristi este de părere că legea se va schimba şi nu vrea să aibă pe conştiinţă viaţa unui tînăr pe care îl consideră iresponsabil. Pentru superiorul lui (Vlad Ivanov), însă, cuvîntul „conştiinţă\" are altă semnificaţie.

Potrivit regulamentului Academiei de film americane, producţiile eligibile la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină\" trebuie să fie lungmetraje produse în afara Statelor Unite, cu un dialog preponderent într-o altă limbă decît engleza, care să fi fost lansate în ţara de origine nu mai devreme de 1 octombrie 2008 şi nu mai tîrziu de 30 septembrie 2009. De asemenea, filmele eligibile trebuie să fi rulat cel puţin şapte zile consecutiv într-un cinematograf şi să aducă încasări producătorului şi distribuitorului.

Propunerile ţărilor trebuie să fie primite de Academia de film americană pînă la data de 1 octombrie. Fiecare ţară poate avea o singură propunere. Nominalizările la premiile Oscar 2010 vor fi anunţate pe 2 februarie. Anul trecut, propunerea României la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină a fost „Restul e tăcere\", de Nae Caranfil, iar în 2007, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu.

Cea de-a 82-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie 2010, la Kodak Theatre din Los Angeles.