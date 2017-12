Filmul „Poliţist, adjectiv\", de Corneliu Porumboiu, va fi prezentat în selecţia oficială a Festivalului Institutului American de Film (AFI Fest), desfăşurat între 30 octombrie şi 7 noiembrie, la Los Angeles. Selecţia oficială AFI Fest mai include pelicule precum „Looking for Eric\", de Ken Loach, „Bellamy\", de Claude Chabrol, „Everyone Else\", de Maren Ade, „The Last Station\", de Michael Hoffman, „Precious: Based on the Novel \'Push\' by Sapphire\", de Lee Daniels, „Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans\", de Werner Herzog şi filmul sud-corean „Mother\", de Bong Joon-ho. Acestora li se adaugă filmele din trilogia „Red Riding\", semnate de Julian Jarrold, James Marsh şi, respectiv, Anand Tucker, „Trash Humpers\", de Harmony Korine şi două coproducţii franco-italiene - „Un prophète\", de Jacques Audiard, şi „Vincere\", în regia lui Marco Bellocchio.

„Aceste prime 12 titluri oferă o minunată privire orientativă asupra selecţiei noastre, care cuprinde filmele importante din acest an\", a spus directorul artistic al festivalului, Rose Kuo. „Ele reprezintă o diversitate de voci şi ne mîndrim că le putem aduce în premieră publicului din Los Angeles\", a mai spus el. Filmele vor fi proiectate la Chinese Theater şi Hollywood Roosevelt Hotel, între 30 octombrie şi 5 noiembrie, în timp ce proiecţiile din ultimele două zile ale AFI Fest vor avea loc la Santa Monica, în colaborare cu American Film Market.

La ediţia de anul acesta a AFI Fest va debuta programul „See a Film on Us\", prin care cinefilii vor avea posibilitatea să intre gratuit la proiecţiile de gală, în limita locurilor disponibile. La acest eveniment sînt, de obicei, prezentate în premieră pentru publicul din Los Angeles, filme care au circulat pe la celelalte festivaluri în timpul anului şi care sînt/au şansa să fie propuse la Oscar. Festivalul organizat de Institutul american de Film reprezintă, de fapt, o ocazie de promovare pentru aceşti potenţiali concurenţi la renumitele premii acordate de Academia americană.

„Poliţist, adjectiv\", care este propunerea României la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decît engleza, a fost prezentat recent la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (10 - 19 septembrie) şi va mai fi proiectat, în următoarea perioadă, la mai multe evenimente de gen, precum Morelia International Film Festival din Mexic (3 - 11 octombrie), International Film Festival Tomorrow din Rusia (16 - 19 octombrie), Filmfest Hamburg (24 septembrie - 3 octombrie), Festivalul de Film de la Varşovia (9 - 18 octombrie), Antalya International Film Festival (10 - 17 octombrie), Festivalul Internaţional de Film de la Viena (22 octombrie - 4 noiembrie), Sevilla Film Festival (6 - 14 noiembrie) şi Golden Horse din Taiwan (6 - 26 noiembrie).

„Poliţist, adjectiv\" este al doilea lungmetraj scris, produs şi regizat de Corneliu Porumboiu, după „A fost sau n-a fost?\", care a cîştigat Camera d\'Or pentru debut şi premiul distribuitorilor de film - Label Europe - la Festivalul de Film de la Cannes, în 2006 şi a primit peste 20 de distincţii la evenimente de gen din întreaga lume, fiind distribuit în peste 30 de ţări. Anul acesta, pentru pelicula „Poliţist, adjectiv\", Porumboiu a cîştigat premiul FIPRESCI şi Premiul Juriului la secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. „Poliţist, adjectiv\" a primit şi Trofeul Transilvania la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 2009, urmat de premiul Age D\'Or, la Festivalul Internaţional de Film din Belgia.

Presa internaţională a întîmpinat filmul „Poliţist, adjectiv\" cu articole şi cronici foarte bune. Prestigioasa publicaţie „New York Times” scria: „Această meditaţie asupra autorităţii şi conştiinţei a rulat în afara competiţiei la Cannes, deşi este unul dintre cele mai bune filme ale festivalului din acest an\". Criticul de film Wesley Morris scria pentru publicaţia Boston: „Film poliţist în aparenţă, ‘Poliţist, adjectiv’ se transformă brusc într-o altfel de investigaţie, una despre funcţie versus filosofie şi care are drept element cheie consultarea dicţionarului. Nu cred că, vreodată, definiţia unui cuvînt a fost, în acelaşi timp, plină de suspans şi cu adevărat amuzantă, ca aici. La Corneliu Porumboiu, discursul face ca filmul să fie deschis, aducîndu-l aproape de măreţie\".