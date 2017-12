Poliţist agresat de un şofer consumator de etnobotanice

SPECTATOR. Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din oraşul Techirghiol, s-a ales cu dosar penal după ce a lovit un poliţist de la Rutieră. Oamenii legii spun că peripeţiile lui Alexandru Neazif au început ieri dimineaţă, după ce a provocat o tamponare pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, în zona Trocadero, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în timp ce aştepta la semafor, Alexandru Neazif, aflat la volanul unui autoturism marca Nissan, a ridicat piciorul de pe ambreiaj şi a lovit o maşină care staţiona în faţa sa. Deşi pagubele produse în urma impactului erau minore, tânărul şi-a pierdut cumpătul. „Imediat după producerea coliziunii, şoferul Nissan-ului, care este suspectat că s-ar fi aflat sub influenţa etnobotanicelor, a coborât din autoturism şi a traversat şoseaua, oprindu-se undeva pe trotuar. De acolo a început să privească întreaga scenă, ca şi cum nu ar fi avut nicio legătură cu cele întâmplate. Şoferul maşinii acroşate a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor. Martorii le-au spus agenţilor care s-au deplasat în zona Trocadero că şoferul vinovat pentru producerea tamponării se află acolo”, a declarat insp. Marius Ghiţă, purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). Poliţiştii au încercat să-l testeze pe Alexandru Neazif cu aparatul Drager, dar acesta a refuzat. Pentru că tânărul avea un comportament bizar, oamenii legii l-au escortat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în vederea recoltării probelor biologice de sânge.

AGENT ATACAT. Poliţiştii spun că tânărul a devenit violent în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. „Agresiunea a avut loc după ce i s-a recoltat prima probă de sânge. La un moment dat, fără să spună nimic, suspectul s-a ridicat de pe pat şi s-a repezit spre unul dintre agenţii de poliţie care se aflau acolo, lovindu-l cu pumnul în figură”, a adăugat insp. Marius Ghiţă. Instantaneu, oamenii legii, ajutaţi de agenţii Zip Escort, l-au imobilizat şi încătuşat pe tânăr. Întrebat de jurnalişti de ce l-a lovit pe agentul de poliţie, Alexandru Neazif a declarat: “Din cauza etnobotanicelor. Dar nu am consumat la volan”. „În urma percheziţiei efectuate în maşina tânărului, au fost descoperite mai multe pliculeţe. În ele se aflau urmele unor substanţe care ar putea fi produse cumpărate din magazinele de „vise”. Prafurile vor fi expertizate pentru a se stabili dacă fac parte din categoria celor scoase în afara legii”, a declarat cms. şef Aurelian Pavel, şeful BCCO Constanţa. „În cazul în care se dovedeşte că şoferul a condus sub influenţa etnobotanicelor, chiar dacă acestea nu sunt incluse în categoria celor interzise prin lege, el va fi cercetat pentru conducere sub influenţa unor substanţe cu efecte similare stupefiantelor”, a precizat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.