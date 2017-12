Poliţist agresat

Un tânăr din localitatea constănţeană Negru Vodă a fost arestat la sfârşitul săptămânii trecute de magistraţii Judecătoriei Mangalia după ce a lovit un poliţist. Florin Şuţă este acuzat de comiterea infracţiunii de ultraj, violare de domiciliu şi lipsire de libertate în mod ilegal şi a fost încarcerat pentru 29 de zile. În acelaşi dosar este cercetat, în stare de libertate, şi Ionuţ Dima, un prieten de-al lui Florin Şuţă, pentru violare de domiciliu şi lipsire de libertate în mod ilegal. Potrivit anchetatorilor, vineri seară, în jurul orei 20.00, o tânără din localitatea Pelinu a sunat la 112 şi a anunţat că fostul ei concubin, Florin Şuţă, care locuieşte în Negru Vodă, i-a furat copilul. Un echipaj din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală s-a deplasat la adresa respectivă şi tânăra le-a declarat că fostul ei concubin a venit la ea acasă însoţit de un prieten, a avut un schimb de replici mai dure cu tatăl ei, s-au îmbrâncit, după care acesta a luat copilul de pe pat şi a plecat cu maşina lui Ionuţ Dima. Tânăra le-a precizat anchetatorilor că cel mic, în vârstă de un an şi şapte luni, nu este copilul lui Şuţă şi că îl are dintr-o altă relaţie. Poliţiştii s-au deplasat la locuinţa lui Florin Şuţă, unde acesta se afla alături de părinţii lui şi Ionuţ Dima. În momentul în care i-a văzut pe poliţişti, Florin Şuţă a devenit violent, el aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Într-un moment de neatenţie, când poliţistul a încercat să îl imobilizeze, Şuţă l-a lovit cu capul în zona feţei. Colegii poliţistului au intervenit şi l-au escortat pe suspect la poliţie. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că Florin Şuţă şi tânăra au trăit în concubinaj, iar în urmă cu câteva zile fata se întorsese acasă la părinţii ei. Florin Şuţă le-a declarat anchetatorilor că îşi dorea ca tânăra să se întoarcă la el şi s-a gândit să îi ia copilul, însă fără niciun gând de a-i face rău. Conform anchetatorilor, minorul a fost încredinţat mamei sale. În urma loviturii, poliţistul agresat s-a ales cu o fractură de piramidă nazală.