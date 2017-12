Poliţist arestat pentru luare de mită

Un agent principal de poliţie în cadrul Serviciului Regional de Poliţie Transporturi - Postul de Poliţie Transporturi Feroviare (TF) Cernavodă a fost reţinut, luni seară, de procurorii constănţeni, după ce a luat mită. Poliţistul Valentin Lupaşcu a fost prezentat, aseară, magistraţilor Tribunalului Constanţa, care au dispus arestarea lui pe o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de luare de mită. În acelaşi dosar, mai sunt cercetaţi în stare de libertate alţi patru poliţişti colegi cu Lupaşcu, sub aceeaşi acuzaţie. Potrivit anchetatorilor, trenurile sunt nevoite să încetinească atunci când trec pe podul Anghel Saligny, situaţie de care profită hoţii pentru a fura marfă din vagoane. Anchetatorii au aflat că o parte din jafuri s-ar petrece sub protecţia unor poliţişti de la TF Cernavodă. Procurorii constănţeni au infiltrat printre oamenii legii care îi protejau pe infractori un investigator sub acoperire. Acesta s-a dat drept reprezentant al unei firme de pază şi protecţie care asigura siguranţa transporturilor feroviare de marfă. La începutul lunii noiembrie, investigatorul sub acoperire s-a întâlnit cu Lupaşcu şi i-a dat 4.000 de lei pentru a nu mai păzi garniturile de tren şi pentru a crea facilităţi hoţilor. Potrivit anchetatorilor, 3.000 de lei din banii respectivi au fost împărţiţi între Lupaşcu şi alţi patru poliţişti de la TF Cernavodă, unul dintre ei fiind chiar şeful de post, iar restul de 1.000 de lei au fost folosiţi pentru repararea maşinii de serviciu.

FLAGRANTUL Luni după-amiază, procurorii au organizat flagrantul, în parcarea unui restaurant din localitatea Ştefan cel Mare, unde Lupaşcu a primit de la investigatorul sub acoperire alţi 5.400 de lei, banii marcaţi cu indicativul MITĂ. Valentin Lupaşcu a fost imobilizat şi escortat la Parchet pentru declaraţii. „Am deschis o anchetă administrativă şi urmează să mă întâlnesc mâine (n.r. astăzi) cu poliţiştii pentru a discuta şi pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate. Totodată, voi lua legătura şi cu procurorul de caz, deoarece eu nu am fost anunţat oficial cu privire la acest incident”, a declarat cms.şef Corneliu Tănase, şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa.