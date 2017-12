Poliţist atacat cu toporul

SCANDAL. Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna constănţeană Cumpăna, a fost reţinut după ce a încercat să lovească cu toporul un poliţist din localitate. Scandalul a avut loc duminică seară, pe strada Liliacului, după ce oamenii legii au intrat în gospodăria lui Ion Sucală, în urma unei solicitări primite prin linia unică de urgenţă 112. „Am fost anunţaţi de fiul lui Ion Sucală că acesta îşi bate fiica în vârstă de 13 ani, aşa că ne-am deplasat la adresa respectivă pentru a aplana conflictul. Am aflat că suspectul băuse împreună cu un amic şi că se enervase foarte tare pe fata lui pentru că nu făcuse curăţenie în casă. La un moment dat, acesta i-a spus copilei că, după ce pleacă prietenul lui de pahar, îi va aplica o corecţie. Speriată, fata şi-a sunat fratele, care locuieşte în Constanţa, şi i-a cerut ajutorul. Acesta a venit la Cumpăna, dar toate încercările lui de a-şi linişti tatăl au fost sortite eşecului. În momentul în care a realizat că nu are cum să se înţeleagă cu el, a cerut ajutorul Poliţiei”, a declarat ag. şef Ovidiu Zisu, din cadrul postului de poliţie Cumpăna, care a mers la adresa indicată, împreună cu un poliţist comunitar.

IMOBILIZAT. După ce au intrat în curtea lui Ion Sucală şi s-au legitimat, oamenii legii au început să discute cu bărbatul, în speranţa că vor reuşi să-l calmeze. „Era agitat, dar iniţial nu a dat semne de agresivitate. Am stat de vorbă cu el, în încercarea de a-l linişti. La un moment dat însă, am observat că pleacă spre spatele casei, aşa că am pornit pe urmele lui, împreună cu agentul de la Poliţia Comunitară. M-am temut că va încerca să-şi facă rău, având în vedere faptul că băuse foarte mult. Am descoperit imediat că intenţiile lui erau cu totul altele. Bărbatul a apucat un topor şi a venit în fugă spre mine. Am avut timp să scot spray-ul lacrimogen, m-am retras câţiva paşi şi am pulverizat către el. Ştiam că, dacă reuşesc să-i iau arma din mână, nu mai există niciun pericol. A lovit, dar în gol. Apoi s-a oprit preţ de câteva secunde, iar eu m-am apropiat de el şi am mai folosit o dată spray-ul. A scăpat toporul, aşa că, în secunda următoare, ajutat de colegul meu, l-am imobilizat şi încătuşat”, a povestit ag. şef Ovidiu Zisu. Poliţiştii din Cumpăna spun că Ion Sucală a mai provocat până acum nenumărate scandaluri. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au dispus reţinerea acestuia, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. El este cercetat acum pentru comiterea infracţiunilor de ultraj, ameninţare şi loviri sau alte violenţe.

CAZ SIMILAR. Amintim că, pe data de 26 septembrie, luptătorii DIAS au fost nevoiţi să facă uz de armamentul din dotare după ce au fost atacaţi cu toporul în timp ce încercau să aplaneze un conflict izbucnit în localitatea constănţeană Valu lui Traian. În jurul orei 22.00, poliţiştii din localitate au fost sesizaţi de Luca Ciobotaru despre faptul că o persoană necunoscută a intrat cu forţa în locuinţa sa. „Poliţistul care se afla la post s-a dus la adresa menţionată unde a fost întâmpinat de un grup de persoane înarmate cu bâte, săbii şi topoare. În momentul în care a coborât din autoturism, poliţistul a fost înconjurat de scandalagii, împins şi înjurat, motiv pentru care acesta a cerut ajutorul trupelor speciale de intervenţie“, a declarat şeful Postului de Poliţie din Valu lui Traian, Nicolae Grosu. Luptătorii DIAS au încercat să îi convingă pe scandalagii să înceteze manifestările agresive, moment în care unul dintre mascaţi a fost atacat cu un topor. Pentru calmarea spiritelor, luptătorii DIAS au intervenit rapid, fiind necesară folosirea forţei şi a armamentului din dotare.