Poliţist cercetat pentru ucidere din culpă

Constănţeanul de 22 de ani care a fost lovit cu maşina de un poliţist de frontieră, în urmă cu aproape două săptămâni, a murit, vineri, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. „În această după-amiază, am semnat documentele pentru efectuarea necropsiei. Încadrarea juridică a faptei se schimbă acum în ucidere din culpă”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa. Amintim că, pe data de 23 mai, în jurul orelor 21.20, agentul Florin Faraon, din cadrul Grupului de Nave Constanţa, se deplasa pe strada Soveja, din Constanţa, la volanul unui autoturism marca Opel, cu numărul de înmatriculare TX 1307 KX. La un moment dat, spun oamenii legii, ajuns în zona „Eden”, acesta l-a acroşat cu partea din faţă a maşinii pe Ion Andrei Bogdan, în vârstă de 22 de ani, din Constanţa, care a încercat să traverseze strada prin loc nepermis şi fără să se asigure. După impact, în loc să oprească şi să apeleze linia unică 112, Florin Faraon şi-a continuat drumul, îndreptându-se spre casă. Victima accidentului a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată, în stare gravă. La locul coliziunii, poliţiştii de la Rutieră i-au audiat pe martori şi au găsit pe carosabil simbolul mărcii „Opel”, care s-a desprins de pe autoturism în momentul impactului. Oamenii legii au aflat, ulterior, numărul de înmatriculare a maşinii şi au început verificările. „Am reuşit să găsim în baza de date a Poliţiei numele şi adresa proprietarului Opelului, şi am mers la domiciliul lui”, a declarat insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa. În momentul în care a deschis uşa apartamentului în care locuieşte Faraon, situat într-un bloc din zona Tomis Nord, pe Aleea Nuferilor, şi i-a văzut pe poliţişti, şoferul fugar a spus doar „Vă aşteptam”, după care i-a condus pe oamenii legii într-o parcare aflată în apropiere, unde se afla Opelul avariat. „După ce l-am lovit, am oprit la vreo 200 de metri distanţă. Am vrut să mă întorc, dar am văzut că se adunaseră mulţi oameni, m-am speriat şi am plecat”, a declarat Florin Faraon. Acesta este cercetat disciplinar de o comisie din cadrul Poliţiei de Frontieră Constanţa. “Pe durata anchetei, lucrătorul este suspendat din funcţie şi primeşte un salariu minim”, a declarat cms. şef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al instituţiei.