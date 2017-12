Polițist constănțean, felicitat de vicepremierul României

09:55:13 / 18 Octombrie 2016

ipotentule

Gata, ai gasit cu ce sa blamezi, nu are rovinieta, asta este cel mai important si nu conteza ce a facut, de ce toata lumea il felicita, daca nu are rovinieta este infractor. sa iti fie rusine ca ai facut acest comentariu, esti atat de ipotent de nici macar nu ai barbatia sa ne spui numele tau, esti un egoist si un altruist care probabil nu ai facut nimic in toata viata ta. nu ai macar puterea sa taci draq din gura cand un om primeste public meritele care ii revin. Banuiesc ca esti vreun politist frustat daca ai avut posibilitatea sa verifici numarul masinii si sa observi ca nu are rovinieta, dar in ipotenta si in aroganta ta nici nu constientizezi ca cel mai important in viata este sa faci un bine, nu sa hulesti sau sa arunci cu noroi in cei ce fac astfel de lucruri. Ai putea macar sa te abti, sau ai putea sa urmezi un astfel de exemplul, dar probabil ca nesimtirea de care dai dovada si lipsa inteligentei nu iti permit sa constintizezi actuinile tale si le faci si spui asa la intamplare, cum te impinge invidia ca nu esti in stare de nimic. mie mila de tine si ma deprima gandul ca in Politie mai exista oameni ca tine, lipsiti de orice este omenesc. P.S. Daca vezi ca nimeni nu il blameaza si toata lumea il felicita, ai putin bun simt si abtinete de la comentarii de genul caruia l.ai facut. Te salut,