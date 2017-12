Poliţist de frontieră, beat la volan

Un poliţist de frontieră constănţean a văzut moartea cu ochii, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce s-a răsturnat cu maşina în apropierea localităţii constănţene Nazarcea. Oamenii legii spun că ag. şef princ. Viorel Cobuz, în vârstă de 45 de ani, din Medgidia, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Medgidia), dinspre Ovidiu către localitatea Nazarcea, la volanul unui Logan, cu numărul de înmatriculare CT 08 CRG. La un moment dat, spun anchetatorii, acesta a pierdut controlul autoturismului, care a ieşit în decor, răsturnându-se de mai multe ori în câmp. În urma impactului, poliţistul de frontieră, care lucrează la Grupul de Nave Constanţa, a fost rănit şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat. La testarea conducătorului auto cu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,97 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Medicii unităţii sanitare i-au recoltat agentului şef principal Viorel Cobuz probe biologice. Oamenii legii spun că Vasile Cobuz împrumutase Loganul de la un prieten. Acum, el s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Constanţa spun că bărbatul a mai avut şi până acum probleme disciplinare. „Agentul Cobuz are la activ câteva abateri: întârziere la program sau neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. El se află în concediu de odihnă începând cu data de 28 aprilie şi urmează să se întoarcă la serviciu pe data de 19 mai. La nivelul Inspectoratului s-a format deja o comisie care va analiza acest caz, urmând ca apoi să dispună sancţiuni împotriva lucrătorului de poliţie”, a declarat cms. şef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Constanţa. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.