Poliţist de frontieră, condamnat definitiv

Curtea de Apel Constanţa l-a scăpat de închisoare pe Marius Marin Ivan, poliţist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă judecat pentru ucidere din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Magistraţii l-au condamnat, ieri, la trei ani şi patru luni cu suspendare sub supraveghere, schimbând astfel pedeapsa cu executare primită de Ivan la Judecătoria Mangalia. El are un termen de încercare de şase ani şi patru luni. Sentinţa este definitivă. Conform rechizitoriului, tragedia rutieră în urma căreia şi-a pierdut viaţa un coleg de-al poliţstului s-a produs pe 15 mai pe Drumul Naţional 38 (Constanţa - Negru Vodă). Cei doi se întorceau de la serviciu când Ivan a pierdut controlul volanului şi maşina a lovit doi copaci de pe marginea drumului. În urma impactului, Doru Jica a murit pe loc, în vreme ce Ivan a suferit răni care au impus internarea sa. Iniţial, Ivan a încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori susţinând că la volanul maşini s-ar fi aflat colegul său, care a murit.

ALCOOLEMIE DE 1,90 GRAME LA MIE Adevărul a ieşit la iveală după 48 de ore, când anchetatorii au stabilit că supravieţuitorul teribilei coliziuni, Marius Marin Ivan, a fost cel care provocat tragedia. În urma efectuării analizelor biologice de sânge s-a stabilit că el a avut o alcoolemie de 1,90 grame la mie. După externarea din spital, Ivan a fost escortat la Parchet pentru audieri, iar câteva ore mai târziu, judecătorii au emis pe numele său mandat de arestare preventivă. Pe 13 iulie, la două zile după trimiterea sa în judecată, el a fost eliberat, după ce magistraţii i-au înlocuit măsura arestului preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că cei doi poliţişti, care îşi desfăşurau activitatea în Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă, ieşiseră din tură şi se aflau în afara orelor de program în momentul producerii accidentului. La scurt timp de la încarcerarea sa, Ivan a fost suspendat din funcţie până la finalizarea procesului. După ce a ieşit din arest, el a fost pus la dispoziţia instituţiei la care este angajat şi, de atunci, a desfăşurat diferite activităţi în cadrul Biroului de Logistică al Gărzii de Coastă. „Nu am fost înştiinţaţi oficial despre emiterea unei sentinţe definitive în cazul lui Marius Marin Ivan. După ce va primi decizia instanţei Curţii de Apel Constanţa, conducerea Gărzii de Coastă va lua măsurile legale care se vor impune”, a declarat ag. pp. Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.