Poliţist de meserie, atlet din pasiune

Este poliţist de aproape 20 de ani, dar reuşeşte să îşi facă timp şi pentru marea sa pasiune, atletismul. Iar antrenamentele şi pregătirile pe care le face singur, fără antrenor, dau roade. Aceasta este, pe scurt, povestea agentului-şef principal Valentin Marius Saioc, de 39 de ani, din cadrul Biroului Criminalistic al Poliţiei Mangalia, care a câştigat în urmă cu trei zile două medalii, una de aur şi una de argint, la Campionatul Balcanic de Atletism rezervat atleţilor veterani de la Zagreb, la grupa 35 - 39 de ani, unde a reprezentat România. Agentul Valentin Marius Saioc, membru al lotului naţional, spune că dubla reuşită obţinută în Croaţia este încununarea unui an special, în care a reuşit să se impună şi la nivel naţional la proba sa favorită, triplusalt. „M-am pregătit zilnic pentru a lua parte la această competiţie şi am reuşit să câştig medalia de aur la proba de triplusalt, cu rezultatul de 12 metri şi 14 centimetri, stabilind astfel un nou record naţional la această disciplină, la grupa 35 - 39 de ani. Vechiul record era de 12 metri şi un centimetru. În cadrul aceleiaşi competiţii, am obţinut medalia de argint la săritura în lungime. Sunt foarte bucuros pentru aceste rezultate, mai ales că succesele vin la capătul unui an de muncă, în care a trebuit să trec şi peste o accidentare destul de serioasă, suferită în luna februarie”, povesteşte Valentin Marius Saioc.

PASIUNE PENTRU SPORT Poliţistul s-a întors la sportul pe care l-a iubit din adolescenţă în anul 2011, când s-a pregătit timp de două luni pentru a lua parte la maratonul internaţional de la Bucureşti. „Am făcut atletism în adolescenţă, probe tehnice, dar, după ce am terminat liceul, am renunţat şi m-am axat pe cariera de poliţist. Întotdeauna i-am admirat pe maratonişti, aşa că în anul 2011 m-am hotărât să particip la Maratonul Internaţional Bucureşti. Am reuşit să termin cei 42 de kilometri. Un an mai târziu, m-am înscris la startul unei competiţii de atletism organizate la Mediaş de Ministerul de Interne, unde am obţinut medalia de aur la săritura în lungime. Atunci mi-am dat seama că vreau să mă întorc la atletism şi am început să întreb ce pot să fac în acest sens. Am aflat că pot să iau parte la concursurile organizate pentru atleţii veterani”, îşi aminteşte Valentin Marius Saioc. S-a înscris la clubul CFR Constanţa şi a început să se pregătească pentru concursuri pe cont propriu, în timpul său liber. Iar reuşitele nu au întârziat să apară... În luna august a acestui an, şi-a câştigat locul în lotul naţional al României de atletism veterani, după ce a obţinut medalia de aur la campionatele naţionale, la proba de triplusalt. În 2014 îl aşteaptă cea mai importantă competiţie de până acum. „Am fost invitat la Campionatul European de atletism pentru veterani, care va avea loc în august 2014, în Turcia. Ştiu că va fi infinit mai greu, dar vreau să mă pregătesc cât mai bine”, a mai spus Valentin Marius Saioc, care îşi doreşte o clasare în primii zece.