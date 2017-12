Poliţist în civil din New York, împuşcat în cap de către un bărbat

Un ofiţer de poliţie în civil, Brian Moore, în vârstă de 25 de ani, care a fost împuşcat în cap aseară, la New York, de către un bărbat pe care l-a interogat după ce l-a văzut că se comporta "suspect", era în convalescenţă duminică, după operaţie, relatează USA Today. Moore se afla într-o maşină de poliţie nemarcată, împreună cu partenerul său, Erik Jansen, în Queens Village, când a văzut un bărbat care mergea, ajustându-şi ceva la centură, a declarat comisarul William Bratton. El l-a abordat pe bărbat, care a scos un pistol de la centură, s-a întors către poliţişti şi a tras în vehicul, lovindu-l pe Moore la cap, a declarat Bratton într-o conferinţă de presă la Spitalul Jamaica din Queens, unde Moore a fost internat sâmbătă seara. "Amândoi ofiţerii erau în maşină şi nu au avut cum să coboare sau să tragă", a spus el, adăugând că incidentul a avut loc sâmbătă seara, la ora locală 18.15 (duminică, 1.15, ora României). Suspectul, Demetrius Blackwell, în vârstă de 35 de ani, a fugit de la locul incidentului, iar ofiţerul Jansen a cerut ajutoare prin radio, a continuat Bratton. El a ajuns în custodia poliţiei aproximativ 90 de minute mai târziu. Arma nu a fost găsită, iar până în această dimineaţă împotriva sa nu se formulaseră acuzaţii, potrivit AP. Bratton a declarat că Blackwell are un cazier impresionant, inclusiv pentru deţinere ilegală de armă şi jaf. Moore provine dintr-o familie de poliţişti şi a intrat în Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) în iulie 2010. Primarul Bill de Blasio a denunţat, în conferinţa de presă, "un act inadmisibil de violenţă, nu doar contra unui ofiţer de poliţie, ci împotriva oraşului New York şi valorilor pe care le preţuim".