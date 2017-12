Poliţist în greva foamei

Ag. şef de poliţie Şerban Mihalcea, asistent medical în cadrul Centrului Medical al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) Constanţa, a intrat, ieri, în greva foamei. Poliţistul spune că va sta în grevă până când toate neregulile pe care le-a semnalat la MAI vor avea un răspuns. Mihalcea a decis să intre în grevă când a aflat că a fost disponibilizat, motivând că totul a venit în urma dezvăluirii neregulilor din cadrul Centrului Medical MAI, fără a avea vreo legătură situaţia lui profesională, aşa cum susţine MAI. La scurt timp de la începerea protestului, Mihalcea a fost chemat, de urgenţă, ieri, la MAI. “Mi s-a promis că se va înfiinţa un post de informatician la Centrul Medical Constanţa şi că voi fi angajat provozoriu, până se clarifică situaţia privind studiile mele. Am decis să îl accept şi aştept să fiu anunţat când voi începe activitatea. Am decis să rămân în greva foamei, deoarece la MAI am semnalat şi alte nereguli ale Centrului, pe lângă cele cu reţetele false şi renovarea şi aştept să primesc un răspuns clar la toate aceste aspecte. Mi s-a spus că în legătură cu reţetele şi renovarea nu pot face niciun demers deoarece este o anchetă în curs la Direcţia Naţională Anticorupţie Constanţa şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa”, a declarat Mihalcea.

CONTROL Tot ieri, a fost trimisă la Constanţa o echipă a Corpului de Control din MAI. “Astăzi se verifica dosarul de personal a agentului. În zilele următoare, urmează să se stabilească ce s-a întâmplat cu situaţia profesională şi care sunt neconcordanţele din fişe”, a declarat purtătorul de cuvânt a MAI, Monica Dajboc. Mai mult, Mihalcea susţine că cei din conducerea Centrului Medical Constanţa ar fi formulat un protest împotriva sa. “Mai nou, a fost formulat un protest împotriva mea, în care se arată că sunt o persoană care a făcut mult rău Centrului şi din cauza scandalului creat, colegii mei nu pot lucra. Am fost sunat de mai mulţi colegi, care mi-au spus, plângând, că au fost forţaţi să semneze protestul”, a adăugat Mihalcea.